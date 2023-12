Nem trabalham, nem estudam, revela pesquisa sobre jovens no Brasil

Uma pesquisa do IBGE mostra que um em cada cinco jovens brasileiros, entre 15 e 29 anos, não estudava e nem trabalhava em 2022. Segundo a pesquisa, são quase 11 milhões de pessoas nesta situação.

Número preocupante

A professora Kátia Smole (foto), diretora-executiva do Instituto Reúna, de São Paulo, considera o número "altíssimo, preocupante ao extremo, por várias razões. A principal delas é que estamos passando o nosso bônus demográfico, que é aquela situação em que o País deixa de ter mais jovens na sua população, para ter mais adultos e pessoas idosas."

Pessoas não bem informadas

"Trazendo para essa faixa adultos e, no futuro, idosos que não são bem informados e não estão com ocupação definida ou que compromete a capacidade produtiva do País no desenvolvimento social, científico e econômico; é um fato muito preocupante", assinala a professora.

Conscientização dos governos

Para Kátia Smole, "há necessidade de um planejamento organizado e detalhado com muitas frentes, no que diz respeito à educação. Nós precisamos que os governos se conscientizem que os efeitos da pandemia na educação não passaram, a começar pela necessidade do que nós chamamos de busca ativa, que significa irmos até esses adolescentes e jovens. Como sistema público, os secretários de Educação estaduais e municipais, apoiados pelo governo federal, precisam criar um sistema para buscar esse jovem e convencê-lo a voltar para a escola".

Busca ativa

No entendimento da professora Kátia Smole, "as escolas também precisam ter um plano para que os jovens voltem, permaneçam na escola e aprendam, junto com o sistema de busca ativa precisa ter todo um plano para fazer com que essa escola seja atrativa, mantenha e fidelize esse jovem".

Desenvolvimento profissional

"Uma outra coisa que eu vejo como importante é pararmos de achar, neste País, que a escola de Ensino Médio e o Ensino Profissionalizante são coisas distintas. Acho que os dados que foram divulgados pelo IBGE a respeito dessa juventude que não estuda e nem trabalha também mostram que nós precisamos criar opções para nossos adolescentes e jovens. Eles devem ver na escola uma oportunidade de desenvolvimento profissional", destaca Kátia Smole.

Educação profissional

"É bem importante que essas discussões que têm sido feitas, em torno do Ensino Médio, se voltem para a real necessidade do jovem. Que nós não vejamos no Brasil a educação profissional como algo de menor valor, ao contrário, o mundo já viu que a profissionalização do jovem no Ensino Médio é uma forma de fazer com que ele veja valor nas escolas."

Atrativo para permanecer na escola

A diretora-executiva do Instituto Reúne disse que "o governo federal tem anunciado uma possibilidade de criar uma espécie de bolsa, de poupança, para fazer também com que essa escola seja também atrativa para o jovem ficar nela com apoio e ter algum tipo de ajuda para permanecer e não precisar sair tão cedo para o trabalho".