Ex-governador e ex-senador, Cristovam Buarque avalia momento político do País

Ex-governador do Distrito Federal e ex-senador, Cristovam Buarque (CD-DF, foto) fez, ao Repórter Brasília, uma avaliação do momento político do País e qual o cenário para os próximos anos. Com a experiência política e também de ex-reitor da UnB, disse que "para avaliar o futuro do Brasil, olha para a Argentina. Creio que nós, progressistas de esquerda, como ainda gosto de dizer, temos que prestar atenção em duas coisas: responsabilidade no manejar as coisas do presente, não só fiscal, político e jurídico; segundo, que é o mais importante, oferecer as carências de um mundo diferente e melhor. Não estamos oferecendo carências para os próximos 20 anos".

Neste debate, 'a direita ganha'

"Nós estamos discutindo o presente", pontua Cristovam Buarque, acentuando que "nesse debate do presente, a direita ganha. A direita oferece coisas irresponsavelmente, para o imediato".

Prisioneiros do presente

Para o ex-governador de Brasília, "o momento de hoje é um momento em que estamos prisioneiros do presente. E a prisão do presente não é boa para as coisas progressistas venderem suas propostas e lutarem por mais votos".

Fantasmas da obsessão

Questionado sobre o Congresso e as perspectivas de desenvolvimento, Cristovam Buarque afirmou: "Estamos vendo o fantasma da obsessão. Hoje nós estamos muito melhor, obviamente, do que no tempo de (Jair) Bolsonaro (PL), em tudo. Mas não dissemos qual o plano de metas para a economia com equilíbrio ecológico, para a economia com inteligência artificial. Não estamos vendo a indústria daqui a 30 anos".

Transferência de renda

"Graças a Lula e ao PT, vemos a importância da proposta de transferência de renda via Bolsa Família. Mas nós não dissemos ainda o que vamos fazer para daqui a 30 anos não precisar mais do Bolsa Família, porque todo mundo vai estar inserido na economia. Esses pontos ainda estão faltando", cobrou o político e educador, Cristovam Buarque.

Mais atenção ao agronegócio

O deputado federal gaúcho Afonso Hamm (PP) está preocupado com o tratamento dado pelo governo federal ao agronegócio. Ele pede que o Executivo dê mais atenção ao setor que abrange desde a agricultura familiar até o grande produtor rural. O congressista ainda destaca a relevância da preservação ambiental nas propriedades rurais; ressaltando que um terço das áreas de mata nativa e de campos preservados está dentro dessas propriedades.

Aprovado PL dos agrotóxicos

O presidente Lula vai ter trabalho na volta da viagem ao exterior. Terá que sancionar ou vetar o projeto dos agrotóxicos. O Senado Federal aprovou esta semana o Projeto de Lei que cria o novo marco legal para a produção, registro, comercialização e uso de defensivos agrícolas, no Brasil.