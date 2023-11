Fies sem multas e juros

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT), autor da lei que suspendeu por seis meses o pagamento de juros, multas, com desconto especial, aos alunos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), na pandemia, apresentou novo projeto na mesma linha, para que sejam reeditadas as vantagens que foram recebidas pelos estudantes, até dezembro de 2022, no governo Jair Bolsonaro (PL). "Não adiantou muito, pois a pandemia foi muito maior", considerou o parlamentar.

Renegociação de dívidas

Estudantes beneficiados com o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e que têm dívidas em atraso poderão renegociar os débitos com até 99% de desconto em juros e multas, a partir de hoje. "Atualmente, há 1,2 milhão de contratos inadimplentes no Fies, com saldo devedor de R$ 54 bilhões", afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana (foto).

Desconto para todos

Pompeo de Mattos explica que "depois os benefícios foram ampliados também para quem estava com os pagamentos em dia. Isso valeu até dezembro de 2022".

Renovar a mesma regra

Pompeo de Mattos quer, agora, renovar essa mesma regra, essa mesma lei. O projeto já foi aprovado na Comissão de Educação da Câmara e está em análise na Comissão de Finanças e Tributação. A expectativa é que seja votado com validade até dezembro de 2024.

Carona nas obras

De acordo com Pompeo de Mattos, "o presidente Lula, no final do mês de outubro, encaminhou projeto de lei para renegociar as obras paradas, entre 10 mil a 12 mil, no País. Nós conseguimos encaixar ali uma emenda dando descontos para os alunos do Fies".

Castigo para quem pagou em dia

"Lula sancionou, mas só foram beneficiados os inadimplentes. Aquele que pagou em dia, é castigado", na visão de Pompeo, que defende que seja igual para todos. O parlamentar não vê sentido em premiar quem não manteve o pagamento em dia e castigar os que estão em dia com suas obrigações.

Um pouco da história

"Para que se tenha uma ideia dos números, em 2022, pouco mais de 50 mil alunos fizeram o financiamento estudantil; um patamar bem distante do auge de 2014, quando foram mais de 700 mil inscritos. A crise econômica e a falta de perspectiva afastaram os estudantes da ferramenta de financiamento", avaliam especialistas.

Reforma tributária

A reforma tributária deve ser discutida e votada hoje na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a única comissão em que a proposta tramitará, além do plenário. Existem 700 emendas apresentadas. "Não dá para dizer que tem um acordo. Ainda vai haver muita discussão", alerta o relator do texto, senador Eduardo Braga (MDB-AM).

Reforma discutida desde 1985

A reforma tributária, com muitos interesses em jogo, é aspirada desde 1985. Para o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), o texto terá dificuldades para ser aprovado na CCJ hoje. Uma das razões, segundo o tucano, "seria o possível aumento da carga tributária ao setor de serviços". Pelo menos está andando.