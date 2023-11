Antídoto por intoxicação pelo SUS vira lei

Sistema de distribuição rápida de antídotos para intoxicações, proposto pelo senador gaúcho Paulo Paim (PT), vira lei. A proposta de autoria do senador, após tragédia ocorrida na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grane do Sul, resultou na lei sancionada pelo presidente Lula. A lei cria um sistema de distribuição rápida de antídotos contra substâncias tóxicas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Agora é lei

A norma inclui entre as atribuições do SUS o desenvolvimento de políticas de assistência toxicológica. Mais um projeto de Paulo Paim que vira lei. O senador é considerado o campeão de projetos aprovados e sancionados pelo presidente da República.

Livro de Bolsonaro em Brasília

Com o auditório Maria Amélia, no Jardim Botânico, lotado, o ex-deputado e ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) lançou em Brasília, na noite de terça-feira, o livro "Do baixo clero ao Planalto - A história de uma vitória contra o sistema", sobre a trajetória de Jair Bolsonaro, à presidência da República.

Deputados e ex-ministros

Foi concorrida a sessão de autógrafos (foto) do livro de Onyx Lorenzoni, em Brasília. Presentes os ex-ministros Braga Netto, da Casa Civil; Eduardo Pazuello, da Saúde, hoje, deputado federal pelo PL fluminense. Também enfrentaram longa fila de autógrafos os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e os gaúchos Ubiratan Sanderson (PL), Marcelo Moraes (PL), Luciano Zucco (Republicanos), e o deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (PL), entre outros.

Bancada negra

A deputada federal gaúcha Daiana Santos (PCdoB) comemora a criação da bancada negra pela Câmara dos Deputados. "Essa conquista foi histórica; para mim, é uma grande honra. Integrei a primeira bancada negra que ocupou a Câmara Municipal de Porto Alegre, juntamente com Matheus Gomes, Laura Sito, Karen Santos e Bruna Rodrigues. E agora, aqui na Câmara Federal, ao lado de figuras como Benedita da Silva", destacou. Mais de 120 deputados se declaram negros ou pardos.

Fundação Ulysses Guimarães

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB) foi reconduzido à presidência nacional da Fundação Ulysses Guimarães (FUG), braço de formação política do MDB. O ato ocorreu, em Brasília, na terça-feira. A recondução do parlamentar gaúcho ao comando da entidade teve o apoio do presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, com voto favorável da unanimidade do conselho curador. É o resultado do competente trabalho feito na entidade pelo deputado gaúcho.

Reforma tributária

A prioridade do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é a reforma tributária que terá estímulos para proteção do meio ambiente. A proposta em tramitação no Senado cria diversos dispositivos tributários para reforçar a preservação ambiental no País.