O novo plano de ação da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual 2023-2025, que foi lançado na última semana pelo governo federal, estipula meta de três anos para concessão de patentes até 2025. O plano tem como objetivo garantir avanços em direção a um sistema de propriedade intelectual (PI) efetivo e equilibrado, e alavanca competitividade e o desenvolvimento econômico social do Brasil.

Baixo número de patentes nos estados

A Secretária de Competividade e Política Regulatória do Ministério de Desenvolvimento da Indústria e Comércio e Serviços, Andrea Macera, afirmou que quando se fala em propriedade intelectual pode-se citar três pontos: o registro de patentes, esse tempo hoje é de sete anos; segundo ponto, a patente não se traduz em transferência de tecnologia, e o terceiro, o baixo número de patentes nos estados do Brasil.

Comparativo com outros países

Num comparativo com a outros países, ao estimular o ensino sobre propriedade intelectual, o Brasil avança rumo a experiências adotadas por outros países. Na Coreia do Sul, por exemplo, as crianças discutem a questão desde o Ensino Fundamental. Nos Estados Unidos, essa prática acontece no ensino médio. Em muitos casos, a disciplina é obrigatória em cursos de graduação.

Proposta tem que ser saudada

Na opinião do deputado federal gaúcho Daniel Trzeciak (PSDB, foto), "qualquer visão de governo que busque estimular a inovação e agilizar tramitação de processos tem que ser saudada". Na avaliação do parlamentar gaúcho, "o futuro passa por aí. Relativizar o regramento atual com vista a alavancar competitividade e desenvolvimento, sim, é meritório". O congressista alerta: "mas que não fique em mais uma promessa vaga de governo. E que seja política pública perene para o País".

Impacto para a sociedade

No entendimento de Andrea Macera, "o principal desafio para o plano é manter uma atuação estratégica entre os diferentes atores atuantes no sistema de PI, visando alcançar resultados mais efetivos e de maior impacto para a sociedade". Foram planejadas 161 entregas, com envolvimento de 18 órgãos de governo e 11 instituições da sociedade civil.

Ranking de registros e marcas

Andrea Macera afirma que "o plano está desenhado para elevar a posição do Brasil da 6ª para a 3ª no ranking de países em número de registros de marcas; e da 12ª à 11ª posição entre os países em número de depósitos de desenhos industriais. Outra meta é o aumento de 227 para 450 os projetos de inovação beneficiados por mentorias e capacitações em propriedade intelectual".

Preservar a natureza

