Lei de Diretrizes Orçamentárias precisa ser construída com diálogo

O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), deputado Danilo Forte (União-CE), aconselhou, nesta segunda-feira (30), que o governo dialogue internamente antes de falar com a sociedade, “para não desmerecer todo o trabalho, todo o esforço, que foi feito pelo ministro Fernando Haddad (PT), da Fazenda”, na recuperação da economia.



Meta ambiciosa

O parlamentar cearense contou que desde abril, vinha alertando que “era uma promessa quase impossível, e que dificilmente o Brasil avançaria com esse modelo de estar criando normas para aumentar o imposto, vendo todo o dia, a economia diminuindo.”



Frente ampla



“É necessário que nós encontremos um grande acordo, para que haja condições de dar credibilidade a um projeto de retomada do crescimento da economia, que dê previsibilidade de segurança ao orçamento da União, que é a base de tudo”, disse Forte.



Desencontro de interlocução



Na opinião de Danilo Forte, “o país está tentando se reequilibrar, e o Governo, em vez de estar fortalecendo a reforma tributária, e tentando antecipar o período da transição, que vai ajudar muito a produção, principalmente o setor industrial, está nesse desencontro de interlocução, que fragiliza o Ministro da Fazenda.”



Ninguém quer Argentina no Brasil



O deputado Danilo Forte não acredita em risco para a votação do texto. “Ninguém vai colocar em risco a responsabilidade fiscal, trazer a Argentina para dentro do Brasil; acho que ninguém quer isso”. Disse que o texto vai ser feito de um jeito ou de outro.



Ainda tem subsídios



“O País começou a aumentar despesas e dificilmente o orçamento iria fechar”. Para o parlamentar, “o Bolsa Anfavea é uma loucura. Tirou R$ 8 bi do orçamento, tirou somente dos Estados e Municípios, que estão a mínguas, para favorecer as montadoras, que no Brasil são incentivadas. Tem subsídio no Brasil para uma indústria rentável como a do automóvel. Assim, também, como nós subsidiamos a indústria do Petróleo, do gás e do carvão mineral, que é um atraso na economia brasileira. Agora é hora do chamamento para a realidade. Diante dos erros do passado, a gente construir um diálogo, para uma base mais sólida, o Brasil precisa fazer um enxugamento com relação às suas despesas.”



Fragilidade econômica



“Nós temos uma fragilidade econômica muito séria no Brasil. Nós votamos a transição para ajudar o governo a retomar este ano, e o governo em vez de ter tido a preocupação com a transição, construir uma base de geração de desenvolvimento, foi só aumentando despesas que não tem retorno.”



Brasil país do futuro



“Eu estou cansado desta frase. O Brasil é o país do futuro. O Brasil tem que ser o país do presente. Tem que acordar com os entes federados e o setor produtivo, para que a gente possa retomar essa economia”, disse Forte.



Votação em dezembro



O relatório final, segundo Forte, será fechado, por volta do dia 15. A votação prevista para o dia 20 de novembro, quando votada a LDO, inicia o prazo da LOA, que é a lei principalmente dita. Seguido o calendário, a votação da LOA será entre os dias 17 a 20 de dezembro”, prevê Danilo Forte.