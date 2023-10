Colapso na segurança pública preocupa Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT, foto) começa a semana com uma reunião no Palácio do Planalto, tentando buscar soluções para amenizar a crise da segurança pública no País, em colapso causado principalmente pela ausência do Estado. O crime organizado avança e, cada vez mais, afronta o poder público, como vem ocorrendo na Bahia e no Rio de Janeiro, levando medo à população impossibilitada, até mesmo, de sair de casa para trabalhar.

Lula quer soluções

Após o presidente Lula garantir que vai dar todo o apoio aos governadores no combate ao crime organizado, ele assume pessoalmente a coordenação para que os órgãos de segurança e as Forças Armadas possam auxiliar a levar mais segurança à população. Fará uma reunião para a qual foram convocados ao Palácio do Planalto, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro; Rui Costa, da Casa Civil; Flávio Dino, da Justiça, e Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal.

Vigilância e apoio à segurança

Na reunião de hoje, Lula vai definir como será a atuação das Forças Armadas, em mais essa crise de segurança pública no Rio. Se depender dos comandos militares, as tropas não vão realizar operações em favelas, nem entrar em confrontos com traficantes de drogas ou milicianos. Vão atuar na vigilância e apoio à segurança local, agindo principalmente nos aeroportos, portos na Baía de Guanabara, onde drogas são transportadas livremente, no Rio de Janeiro, além de rodovias federais, em apoio à Polícia Rodoviária Federal. Serão definidos, quais os limites da atuação dos militares, para evitar ações que não tiveram os resultados esperados em operações anteriores.

Ministério da Segurança

O Ministério da Segurança Pública, uma promessa de campanha de Lula, agora, avaliada com mais serenidade, deixa o presidente com dúvidas em relação ao novo ministério. Na opinião de alguns, criaria uma enorme expectativa, não resolveria o problema e ainda faria com que a responsabilidade dos governos estaduais no setor fosse canalizada para o governo federal, um ônus desnecessário.

Desmembramento da Segurança

Outro problema que poderá surgir com a criação do Ministério da Segurança Pública passa pela indicação, por Lula, do novo ministro para o Supremo. É sabido que o ministro Flávio Dino é candidatíssimo à vaga no STF. Caso ele seja indicado, abre caminho para que o Ministério da Justiça seja dividido em dois: um cuidando da Justiça e o desmembramento da Segurança Pública, criando um novo ministério.

Com Dino, sem alterações

Caso Flávio Dino não seja escolhido para o Supremo, Lula não vai fazer alterações na Justiça, para não ir contra o que quer Flávio Dino, de continuar com a Segurança Pública agregada ao Ministério da Justiça. Ele já disse que "não faz o menor sentido o Ministério da Justiça perder o braço que cuida da segurança pública".

Lula tem razão

Tem toda a razão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cobra resultados e dá suporte para que essa busca de soluções chegue a um bom termo. O que vemos, sem dúvida, é a segurança pública caminhando para o colapso, e o poder público perdendo o controle para o poder paralelo, que imprime regras próprias, com poderes sem controle que ameaçam toda a população.