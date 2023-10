Câmara aprova taxação de 'super-ricos'

O projeto de lei que prevê a tributação de investimentos de pessoas físicas no exterior e a antecipação de imposto em fundos fechados no Brasil foi aprovado pela Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira. A proposta prevê a taxação dos fundos de alta renda, tanto os exclusivos ou dos "super-ricos" no País quanto os offshore, mantidos por brasileiros no exterior, principalmente em paraísos fiscais. Todos os destaques (tentativas de mudança no texto-base) foram rejeitados, e o texto vai agora para o Senado. O texto aprovado é do relator, deputado Pedro Paulo (PSD-RJ), para o Projeto de Lei 4173/23, do Poder Executivo.

Vitória de Haddad

A aprovação da proposta foi o resultado de um intenso trabalho junto ao Parlamento feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (foto), que conta com essa arrecadação de impostos para tentar zerar o déficit das contas públicas ano que vem. A previsão inicial de arrecadação em 2024, com a taxação das offshores, era de R$ 7 bilhões. Com a tributação dos fundos exclusivos, deve ir para R$ 13 bilhões.

Privilegiar os 'trilhardários'

A favor do projeto, o deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) defende a adoção de critérios usados em outros países. Ele afirmou que "o Brasil está atrasado em relação aos Estados Unidos, à França, à Alemanha e a quase todos os países da Europa". E questionou: "nós vamos continuar nessa inércia para privilegiar os ricaços, os trilhardários? Não".

Bolsa Família

O deputado federal gaúcho Bibo Nunes (PL) enfatizou que o governo tem que aumentar impostos, "taxar tudo, para conseguir pagar os compromissos, principalmente, o Bolsa Família, que não é um auxílio. Eles fizeram do Bolsa Família um salário, e isso é muito ruim".

Garantir o voto depois

Na opinião do parlamentar bolsonarista, "quanto mais pessoas dependem do Bolsa Família, mostra que o País vai mal. O PT se orgulha, dizendo que tem mais pessoas no Bolsa Família. Com esse salário que o governo dá, garante o voto depois". No entendimento de Bibo Nunes, "o governo tem que aumentar impostos para continuar pagando o Bolsa Família, entre outros tantos compromissos que eles têm. Aumentar impostos no Brasil é um absurdo, já pagamos impostos demais e recebemos de menos."

Capital no exterior

A partir de 1º de janeiro de 2024, a pessoa física residente no País deverá declarar os rendimentos obtidos com o capital aplicado no exterior em separado dos demais rendimentos e ganhos de capital.