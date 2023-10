Violência no Rio preocupa Lula

"O problema da violência no Rio de Janeiro termina sendo um problema do Brasil", afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao anunciar que "a aeronáutica vai ter uma presença maior nos aeroportos, e a Marinha passará a agir com mais rigor nos portos, para enfrentar o crime organizado e reforçar o combate a ação das milícias e do tráfico no Rio, sem intervenção e pirotecnia, que não resultou em nada".

Ministério da Segurança Pública

O presidente Lula pontuou que pretende usar a Força Nacional, e também as Forças Armadas, mas apenas como força auxiliar, sem passar a ideia de que estas forças são feitas para combater o crime organizado. Lula disse que não vai lavar as mãos e que vai agir junto com o governador e também com o prefeito. A criação do Ministério da Segurança Pública, que foi discutida na transição, foi defendida por Lula. Ele criticou a liberação da venda de armas, que foi feita de forma atabalhoada no governo anterior. A morte de um miliciano provocou terror, e moradores vivem uma rotina de caos e medo.

Governador fragilizado

A diretora Executiva do Instituto Fogo Cruzado, Cecília Olliveira, disse em entrevista, nesta terça-feira, que "não vê expectativas de mudança no cenário da segurança pública no Rio". Afirmou que "o governo fluminense não tem um plano de segurança pública e que o apoio do governo federal, com a Força Nacional, não pode ser apenas uma atuação cosmética, uma atuação pontual, para amenizar o problema".

Combate à corrupção

"Isso que a gente está debatendo agora, sobre essa ação das milícias na Zona Oeste, essa milícia foi criada por policiais", acentuou Cecília Olliveira, acrescentando que "não adianta ignorar esse fato". Segundo ela, "a milícia vem de dentro do Estado. Enquanto não tiver ações focadas no combate a essa corrupção das forças de segurança, a situação persistirá".

Dino não vai à 'Bancada da Bala'

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), faltou nesta terça-feira, pela segunda vez seguida, à convocação da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, que é dominada pela chamada "Bancada da Bala", comandada pelo deputado federal gaúcho, Ubiratan Sanderson (PL, foto). Dino era esperado na comissão para falar sobre diversos temas do ministério, listados em 20 requerimentos do convite. Entre eles, segurança pública na Bahia e no Rio de Janeiro e a uma reunião com a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Crime de responsabilidade

Bastante contrariado, o deputado Sanderson anunciou que vai encaminhar ofício à PGR para que o Ministério Público investigue o ministro da Justiça por crime de responsabilidade, "já que ele é obrigado a comparecer às comissões quando convocado". Dino reiterou para que seja ouvido numa Comissão Geral, e não na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados. Ele garantiu que dará os esclarecimentos.