PEC que limita decisões monocráticas do STF entra na pauta nesta semana

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 8/2021, que limita pedidos de vista e decisões monocráticas no Supremo Tribunal Federal (STF), está pronta para entrar na pauta do plenário do Senado e já pode ser votada em novembro. É uma medida que fortalece a legitimidade democrática do STF e dos demais tribunais superiores na relação com a sociedade brasileira. Esse foi o consenso apontado na sessão de debates sobre a proposta que o Senado realizou na quinta-feira, e que contou com a participação de juristas.

Mais legítima atuação do STF

Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o foco da proposta é tornar ainda mais legítima a atuação do STF e dos demais tribunais superiores, perante a sociedade. Rodrigo Pacheco destacou o papel que a Suprema Corte teve e continua tendo nos desafios que a "jovem democracia brasileira" tem enfrentado. Desafios que passaram por processos de impeachment, pandemia e os episódios do 8 de janeiro.

Um 'freio' no Supremo

O senador gaúcho Luis Carlos Heinze (PP, foto) diz que "a PEC já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e, com isso, começa a colocar um freio no Supremo Tribunal Federal". O senador explica: "no ano passado, quando a proposta foi colocada em votação, tínhamos minoria, não passou. Agora voltou com o apoio do presidente do Senado e com muita gente apoiando, não é governo contra governo", destacou. Luis Carlos Heinze confia que a proposta entre em pauta nesta semana. Segundo ele, "para a oposição é uma pauta importante. É a primeira decisão no Senado que começa a colocar um freio no Supremo".

Harmonia entre os Poderes

A PEC que limita pedidos de vista e decisões monocráticas no STF foi proposta pelo senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR). Ele listou pelo menos 10 decisões monocráticas tomadas em anos recentes por ministros do STF que suspenderam leis de grande impacto. Por isso, a necessidade de se "aprimorar" o que ele entende ser uma disfuncionalidade que o Estado brasileiro vem apresentando. "Temos que buscar harmonia entre os Poderes."

Um único ministro suspende a lei

Oriovisto Guimarães salienta: "o que temos hoje é uma lei feita por 513 deputados, 81 senadores e a homologação do presidente da República, e um único ministro do STF, em decisão monocrática, suspende a lei; e essa suspensão pode demorar meses, anos, até que haja o julgamento do mérito. Assim tem sido", protestou o senador do Paraná.

Decisões de impacto social

Entre as decisões de grande impacto social que foram suspensas após decisão monocrática no Supremo, Oriovisto Guimarães citou a Lei 12.734/12, que trata da distribuição dos royalties do petróleo entre estados e municípios. A eficácia dessa lei foi suspensa em 2013, e até hoje não teve o mérito julgado em plenário pelo STF, afetando a arrecadação dos entes federativos por todo o País", de acordo com o senador.

Freios e contrapesos

O advogado Nabor Bulhões representou a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no debate. Para o jurista, "o STF é o tribunal que mais tem poder no controle de constitucionalidade, e isso não será modificado". Ele disse que "a OAB apoia a PEC 8/2021, pois aprimorará o sistema de freios e contrapesos".