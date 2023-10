Crise dos produtores de leite

Produtores de leite de todo o País estão preocupados com a maior crise enfrentada pelo setor, na entressafra. O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) pediu, da tribuna do Senado, uma solução para a grave crise que os produtores estão enfrentando. Ele disse que esteve no município de Buriti de Goiás onde um pequeno produtor que atua no segmento de produção de mel e de leite relatou com muita preocupação que iria encerrar sua produção de leite, visto que o preço que está recebendo por litro não é suficiente para arcar com os custos de produção.

Preço caindo

O senador Vanderlan Cardoso (foto) também recebeu um documento do Sindicato Rural que se soma ao depoimento que ouviu do pequeno produtor de Goiás, relatando que estava recebendo R$ 1,80 por litro de leite, e a cooperativa já tinha comunicado que iria reduzir para R$ 1,50.

Prejuízos à cadeia produtiva

O presidente do Sindicato Rural de Goiás relata que "esteve, na sede do Sindicato Rural de Goiânia, um grupo de produtores que afirmou que o valor que vem recebendo pelo litro de leite produzido nos últimos meses, está abaixo do custo de produção e que, em breve, não será possível continuar com as atividades; o que acarretará um grande prejuízo, em toda a cadeia produtiva de leite".

Leite em pó

Vanderlan Cardoso destacou que "os produtores de leite relatam que vêm recebendo informações da imprensa especializada na atividade leiteira que o motivo desse preço abaixo do custo é devido à grande quantidade de leite em pó e derivados que está entrando no nosso País via importação de países que fazem parte do Mercosul".

Situação emergencial

Diante desse alerta que partiu dos produtores de leite, enfatiza o senador goiano, "constatamos que decretos editados em 2022 estão permitindo o aumento desenfreado da importação de leite e seus derivados, gerando neste ano, uma situação emergencial na cadeia produtiva".

Sindileite mostra os números

Na visão do senador de Goiás, "o crescente aumento nas importações de leite em pó, em 2023, tem preocupado o setor lácteo brasileiro, principalmente, por afetar a competitividade dos pequenos e médios produtores e da produção nacional". Vanderlan Cardoso destaca que "dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços, compilados pelo Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Estado do Rio Grande do Sul, o Sindileite, mostram um aumento de quase 70% nas importações de leite entre janeiro e setembro de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado."

Estados mais prejudicados

Vanderlan diz que "essa situação tem prejudicado a todos os pequenos e médios produtores de leite de estados como Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e, também, dos demais estados."