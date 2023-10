Paridade gênero e raça no Judiciário

Primeira ministra negra do TSE, Edilene Lôbo defende paridade de gênero e raça no Judiciário. Ela aprova regra do CNJ para paridade de gênero em promoções por merecimento, e defende que é preciso também equidade racial no Judiciário. A magistrada mineira, sem rodeios, cobra que toda a sociedade brasileira reflita - e aja - sobre as desigualdades de gênero e de raça no País, inclusive no Judiciário nacional.

Tem que mudar

A ministra apresentou um balanço das mulheres negras na política e no Judiciário. "Temos apenas uma mulher autodeclarada negra como senadora federal; no Judiciário, somos pouco mais que 5%; temos 30 deputadas negras, o equivalente a 6% da Câmara dos Deputados."

Enfrentar os números

A magistrada Edilene Lôbo (foto) afirma que "negras ocupam somente 3% dos cargos de liderança no mundo corporativo. Ao mesmo tempo, 65% das empregadas domésticas são negras. Precisamos enfrentar os números, e a primeira providência é esta aqui, falar do assunto, adotarmos medidas, e verdadeiramente, mudarmos", conclamou a juíza mineira. "Ter acesso a um ensino de qualidade é um passo fundamental para mudar muitas realidades deste País", acentuou a ministra do TSE, acrescentando que "ela é direito de todos, independentemente de gênero, cor ou qualquer diferença que possamos encontrar".

Enchentes no Rio Grande do Sul

As comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; de Desenvolvimento Urbano e de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional realizaram audiência pública conjunta para debater os prejuízos das enchentes nas cidades mais afetadas do Rio Grande do Sul. O pedido para a realização do debate foi feito pelo deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo). Estava presente a totalidade de bancada gaúcha sob a coordenação do deputado Carlos Gomes (REP), além de prefeitos, lideranças dos diversos setores da economia e os ministros Paulo Pimenta e Waldez Góes. A reunião conseguiu reunir todos os segmentos, deixando de lado as paixões políticas, sempre acirradas em solo gaúcho.

Recuperando a normalidade

Para a deputada Erika Kokay (PT-DF), "o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) minou a democracia e cometeu irregularidades durante sua gestão". Na visão da deputada, o atual governo está recuperando a normalidade do País, com melhorias econômicas e ações de combate à fome.

Perseguição política

Em defesa do ex-presidente, o deputado federal gaúcho Giovani Cherini (PL) disse que "Jair Bolsonaro enfrenta uma perseguição política". O deputado alega que "a quebra de sigilos telefônicos e bancários de diversas pessoas ligadas ao antigo governo, além da resistência ao voto impresso, evidenciam arbitrariedades contra o ex-presidente".