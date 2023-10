Reciclagem avança no Brasil

O presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cadeia da Reciclagem no Brasil, deputado federal gaúcho Carlos Gomes (Republicanos), autor da lei de incentivo a reciclagem, disse ao Repórter Brasília que "acredita que o decreto para permitir que as entidades tenham acesso a apresentação dos projetos e, depois de aprovados, buscarem a captação de recursos, seja publicado ainda este ano".

Incentivo à reciclagem

O parlamentar afirmou que a lei de incentivo à reciclagem já foi aprovada. Carlos Gomes (foto) destacou que "estão previstos, ainda para 2023, R$ 300 milhões. O início dela é com esse valor, sendo que R$ 100 milhões para deduções de CPF e de R$ 200 milhões para CNPJ". O deputado explica que tanto CPF quanto CNPJ, poderão fazer investimentos nos projetos, depois deduzir do Imposto de Renda. "Serão atendidos todos os projetos que visem reciclagem no Brasil, que vai de transformação de PET, plástico, alumínio, tudo o que for processo de reciclagem, tudo o que é matéria."

Equipar e descentralizar

Carlos Gomes considera que é preciso equipar e descentralizar os centros de reciclagem como forma de garantir um maior aproveitamento dos materiais que são descartados. Ele destacou que "cabe à Câmara garantir uma legislação para o setor. Leis que possam auxiliar a logística reversa, a captação de recursos para investimentos na estruturação dessa cadeia de reciclagem, porque as cooperativas precisam de galpões, precisam de equipamentos para beneficiar garrafas PET e, assim, agregar valor e melhorar sua renda".

Exemplo de reciclagem

"O Brasil hoje é exemplo em reciclagem de latinhas de alumínio. As latinhas utilizadas no Brasil voltam cerca de 100% para o processo de reciclagem." O congressista afirma que "elas voltam porque têm um valor agregado, e aí toda pessoa que vê uma latinha quer vender, porque tem um bom valor no peso dela na comercialização". Para o parlamentar gaúcho, "a capilaridade foi o que fez com que atualmente mais de 98,7% das latinhas de alumínio sejam recicladas no Brasil, líder mundial nesse tipo de reciclagem".

Aumentar a reciclabilidade

O congressista acentua: "Nós precisamos aumentar a reciclabilidade também das outras matérias". Ele defende uma legislação específica para ampliar a capacidade de atuação da indústria responsável pelo reaproveitamento de resíduos de animais de abate. A atividade é considerada serviço essencial pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e contribui para a redução das emissões de metano e gás sulfídrico, que estão entre os causadores do efeito estufa.

Olhar diferenciado

No entendimento do deputado, "boa parte da população já tem um olhar diferenciado para isso; o que falta é o poder público, principalmente os municípios, se organizar para implementar a coleta seletiva". Carlos Gomes está confiante de que até o final do ano saia o decreto de regulamentação. "Já existe a lei, só falta a regulamentação pelo Ministério do Meio Ambiente", observa o parlamentar.