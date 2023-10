Prioridade para arrecadação

Após o feriadão, voltando de suas bases ou do exterior, deputados e senadores devem se debruçar sobre as pendências de projetos tramitando no Congresso Nacional, com prioridade para os que possam aumentar a arrecadação.

Taxação de offshores

O presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira (Republicanos-SP), acredita que há clima favorável para votação da proposta que altera a tributação dos ativos financeiros no exterior pertencentes a pessoas físicas residentes no Brasil. A ideia, segundo o parlamentar, é votar o texto antes que a proposta tranque a pauta. O projeto tramita na casa em regime de urgência constitucional.

Reforma tributária

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), relator da reforma tributária, disse que vai apresentar seu relatório em 24 de outubro e adiantou que a votação do projeto deve ser concluída até 9 de novembro. De acordo com Braga, "esse calendário foi negociado e aprovado entre os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre".

Ativo político

A jornalista e ex-senadora Ana Amélia (foto) realiza intenso trabalho no atendimento de demandas de prefeitos e lideranças gaúchas em Brasília. Um ativo político que construiu na comunicação e foi levado para a política e faz com que ela se mantenha permanentemente linkada aos assuntos do Rio Grande do Sul, e, podendo continuar a ajudar os gaúchos via comunicação. Ela disse ao Repórter Brasília que está muito feliz, pois, sem mandato, continua sendo demandada. "As pessoas acreditam no meu trabalho e confiam."

Preocupação com as dívidas

A ex-senadora tem sido convidada para visitar diversos municípios e dar palestra. Agora, em Arroio do Meio foi falar com as vítimas das enchentes do Taquari/Forqueta. "Conheci um criador que perdeu 500 suínos afogados, o prejuízo entre os produtores de suínos, leites e aves alcança R$ 8 milhões. Até agora eles ainda não sabem que medidas serão tomadas em relação às dívidas dos empréstimos do Pronaf e Pronamp." Desde Canela, onde com frio e muita serração e chuva, estava no final de semana, Ana Amélia disse que está muito feliz em poder ajudar os gaúchos, via comunicação.

'Do baixo clero ao Planalto'

Após o lançamento do livro "Do baixo clero ao Planalto - A história de uma vitória contra o sistema", sobre a trajetória de Jair Bolsonaro (PL), no sábado, em Bento Gonçalves, Onyx Lorenzoni (PL) cumprirá uma extensa agenda de sessões de autógrafo para o lançamento de seu oitavo livro. Até o dia 21, outras 12 cidades gaúchas, incluindo Porto Alegre, também têm o evento previsto. A partir do dia 23, as sessões de autógrafos acontecem em Florianópolis, São Paulo, Brasília, entre outras capitais do País.

A tragédia gaúcha

No início de setembro, o RS sofreu a maior catástrofe de sua história. A passagem de um ciclone deixou aproximadamente 50 mortos. Segundo especialistas, os governos têm falhado na prevenção de desastres naturais, que devem ficar mais intensos com as mudanças climáticas.