Mulher na política, avanços e desafios

"A mulher tem avançado muito na conquista do espaço político, mas tem que avançar mais, afirmou a deputada federal gaúcha Any Ortiz (Cidadania), ao Repórter Brasília, destacando que "a mulher não tem que estar na política de mulher, a mulher tem que estar na política para discutir qualquer assunto; economia, segurança, entre outros. É isso o que a gente quer fazer aqui. Eu tenho essa pauta da questão econômica, financeira, dos custos do Estado, do custo que isso tem para o pagador de impostos. A mulher tem que estar presente nesses debates".

Reforma tributária

Na visão de Any Ortiz (foto), "todo mundo fala da reforma tributária há muitos anos, mas nosso sistema tributário continua caótico; um dos mais complexos do mundo, mais difíceis. A gente gasta horas e horas com uma quantidade enorme de impostos para pagar, além da mão de obra, da complexidade e do custo que tem para as empresas".

Pontapé inicial

No entendimento da deputada, "é importante dar um ponta pé inicial, dar um start na reforma tributária, e a gente construir a espinha dorsal aqui, de uma reforma que vai simplificar os impostos, que vai facilitar o nosso ambiente, que vai trazer mais segurança jurídica", defende a congressista gaúcha.

Simplificação dos tributos

Para Any Ortiz, "a reforma tributária tem no Senado uma discussão mais aprofundada do que teve na Câmara. A reforma tributária tem que avançar, ela é importante, principalmente no que diz respeito à simplificação dos tributos".

Reforma administrativa

"Infelizmente não se fez uma reforma administrativa em conjunto com a reforma tributária, ou até mesmo antes da reforma tributária", lamenta a parlamentar, com sua experiência como CEO de suas empresas, antes de ingressar na política. "A gente precisava aproveitar a reforma tributária para diminuir os impostos", disse.

Máquina gigantesca

"O governo já deixou muito claro que não quer perder a arrecadação, e para sustentar essa máquina gigantesca, não dá para perder a arrecadação, mas acho que a gente deveria também diminuir os impostos, aí sim, poderia se diminuir a alíquota geral", avalia a deputada.

Enxugamento da máquina

Numa análise do atual governo federal, Any Ortiz disse que "os problemas começam com o aumento do número de ministérios". E complementa: "A gente vinha num processo, principalmente nós do Rio Grande do Sul, em que estávamos com muitas dificuldades nas contas públicas, fizemos reformas importantíssimas nesses últimos dois governos, de enxugamento da máquina, de privatizações, reforma previdenciária, reforma administrativa".