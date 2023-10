José Fogaça, ex-deputado constituinte, ex-senador, um dos convidados na comemoração dos 35 anos da Constituição, fez um relato sobre sua experiência no Parlamento no trabalho de elaboração da Constituição brasileira. Disse de sua emoção ao voltar ao Congresso Nacional nesta semana de grandes comemorações, em que exerceu mandato por 24 anos. "Talvez o maior projeto de vida que nossa geração teve oportunidade de participar. Vale por um legado de vida, vale por um título de herança, vale de um tipo de patrimônio que se deixa para a Nação", disse Fogaça (foto), entre os colegas constituintes Benedita da Silva e José Genoino.

Constituição de todos

"A Constituição de 1988 é a Constituição da criança, da infância, do cidadão, da cidadã, negros, é a Constituição da negritude do Brasil, e é a Constituição dos indígenas", considera José Fogaça. "É um lastro em cima do qual toda a legislação vem sendo desenvolvida, e ali está a defesa maior dos interesses da população."

Importância do SUS

Fogaça destacou a importância do SUS. "Agradeci ajoelhado pela existência do SUS, principalmente no período da pandemia, pela presença do Estado no combate àquela pandemia, aquela doença que era absolutamente letal, e que realizou uma grande devastação no mundo."

Indiferença de autoridades

"O Sistema Único de Saúde foi tão importante, que nem a indiferença de autoridades não conseguiu fazer com que o SUS não atuasse, porque o SUS estava estruturado com base na lei da Constituição, com a divisão de competência, como a definiram, responsabilidade dos estados e dos municípios, e o combate era realizado nesta estrutura, e não na vontade de um governador ou de um prefeito", salientou Fogaça.

Descaso de autoridades

Para Fogaça, "se dependesse de algumas autoridades do Brasil, a mortandade que foi muito grande, poderia ter sido ainda maior". E acrescentou: "ali, eu enxergava, no dia a dia, a Constituição brasileira atuando, defendendo os pobres, defendendo as pessoas que mais precisam. É uma estrutura baseada na lei, que não poderia deixar de ser cumprida, por mais que alguém quisesse ou não quisesse". Ele concluiu destacando a importância de Ulysses Guimarães na elaboração da Carta Magna.