Constituição define os limites dos Poderes, afirma presidente da Câmara dos Deputados

"É importante que saibamos nos conter: cada Poder desta nação nos seus limites constitucionais. E tenho certeza de que o Parlamento os obedece, os cultiva e os respeita", afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na abertura das comemorações dos 35 anos da promulgação da Constituição, em seminário coordenado pela deputada federal gaúcha Maria do Rosário, na Câmara do Deputados.

Vândalos e criminosos

Sem meias palavras, Arthur Lira fez novas críticas aos ataques promovidos por vândalos criminosos no dia 8 de janeiro às sedes dos Três Poderes, em Brasília. O parlamentar, que comanda o maior contingente de deputados, no Legislativo, acentuou que "a Constituição dá a garantia de que jamais se pode transigir com o autoritarismo e as ameaças à soberania popular".

Constituição atualizada

A cerimônia começou com a deputada Maria do Rosário, entregando aos membros da mesa, uma edição atualizada da Constituição onde constam 129 novas emendas. Repetindo o ato de Ulysses Guimarães, os integrantes da mesa levantaram a nova Constituição (foto), comemorando mais esse avanço do símbolo do processo de redemocratização do Brasil.

SUS, marca importante

Deram seus depoimentos sobre a Constituição de 1988, os ex-deputados constituintes gaúchos. O primeiro a falar foi Hermes Zaneti que disse de sua satisfação em estar vivendo o mais longo período democrático desde a invasão do Brasil, em 1500. Destacou os inúmeros avanços citando o SUS, que é uma das marcas importantes para o povo brasileiro. Na avaliação de Zaneti, a Constituição não foi suficiente para garantir melhor qualidade de vida para o povo.

O dobro de favelas

"O que pode explicar que desde 1988 dobramos o número de favelas no Brasil?", questiona Hermes Zaneti. "Temos 30 milhões de pessoas no Brasil que não sabem o que vão almoçar hoje. Temos 70 milhões de inadimplentes. Costumo dizer que o Brasil exporta o estômago e o coração. O estômago por decidir alimentar o mundo, mas não alimenta seu povo. O coração porque a rapinagem no nosso subsolo alimenta as indústrias do mundo, e nos retornam cobrando 100, 200 e até mil vezes os preços que pagam pelos minerais que levam daqui para elaborar os produtos."

Brigão da Constituinte

O ex-deputado constituinte falou que é conhecido como "o brigão da Constituinte". "É como me via a imprensa brasileira. Continuo brigando." Ele apresentou seu livro, O complô, no qual mostra que o sistema financeiro e seus agentes políticos sequestraram o autor do artigo 26, que previa a auditoria da dívida e até hoje, não foi feita, "por omissão do Congresso Nacional e, principalmente, por omissão do Poder Executivo e do Poder Judiciário".