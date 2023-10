O Brasil celebra, neste ano, os 35 anos da Constituição. Para comemorar o aniversário da "Constituição Cidadã", a Câmara dos Deputados promove uma série de atividades que reconhecem não apenas a importância histórica desse marco fundamental, mas também o compromisso contínuo do Parlamento Brasileiro "com a construção de um país mais justo e democrático".

Momento de reflexão

"A celebração dos 35 anos da Constituição Federal será um momento de reflexão e renovação do nosso compromisso com a democracia, justiça e igualdade", afirmou a deputada federal gaúcha Maria do Rosário (PT), segunda secretária da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, coordenadora das Comemorações dos 35 anos da Constituição Federal.

Liberdade de imprensa

O presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), jornalista Marcelo Rech, disse ao Repórter Brasília que "a Constituição deu grande contribuição para a liberdade de imprensa e de expressão, mas alguns aspectos ainda precisam ser consolidados e respeitados".

Censura prévia

Na opinião da entidade maior dos jornais brasileiros, "a Carta é clara em vetar a censura prévia, mas ainda vemos muitos casos do gênero". Outro desrespeito claro é quanto ao inciso IV do Artigo 5º, que diz ser livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. "Se de fato se vedar o anonimato nas redes sociais, grande parte da desinformação será contida, além de se permitir a eventual responsabilização de abusos", alertou Marcelo Rech (foto).

Contexto histórico

A Câmara dos Deputados realiza, hoje, no Auditório Nereu Ramos, um seminário que celebra a data. No painel "A Construção da Constituição de 1988: contexto histórico e processo de elaboração", nomes que tiveram sua trajetória política marcada pelos trabalhos que culminaram na formatação final da Carta Magna, entre 1987 e 1988, são convidados a dividir seus depoimentos pessoais.

Depoimentos de constituintes

A deputada Lídice da Mata (PSB-BA), que está no exercício do mandato e que esteve no Congresso na formulação da Constituição, também marcará presença no encontro. Haverá ainda depoimentos de Cássio Cunha Lima, dos gaúchos Hermes Zaneti e José Fogaça, e de José Genoíno — todos constituintes. O segundo painel — "Perspectivas para o Futuro: Reformas e Atualizações Constitucionais" — tem como propósito olhar para frente. Além de Zanetti, entrarão no debate o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Rui Falcão (PT-SP); a historiadora Céli Pinto, professora emérita de Ciência Política da Ufrgs.