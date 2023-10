É preciso fazer cumprir o Estatuto do Idoso, afirma Paulo Paim

O Brasil anda a passos largos para um processo de envelhecimento. Hoje, o País tem mais de 30 milhões de idosos e, a previsão dos especialistas é que esse número dobre até 2050. Completando 20 anos no último domingo, o Estatuto da Pessoa Idosa, lei do hoje senador gaúcho Paulo Paim (PT), na época deputado federal, é um dos projetos mais importantes aprovado no Congresso Nacional, e fez com que o Brasil avançasse na proteção da pessoa mais velha. É uma boa hora para cobrar das autoridades medidas para que a lei seja cumprida, pois ainda há resistências.

Idoso saiu da invisibilidade

"Por causa da lei, a velhice deixou de ser vista como doença e se transformou num direito personalíssimo. A população idosa saiu da invisibilidade", avalia o senador gaúcho, campeão de projetos aprovados no Senado da República.

Desconhecimento da população

Mesmo estando em vigência há tanto tempo, ainda existe muito desconhecimento a respeito do estatuto. De acordo com Paulo Paim, "quando se fala dos direitos da população idosa, as pessoas em geral pensam apenas na fila preferencial, nas vagas reservadas de estacionamento e na gratuidade nos ônibus urbanos".

Dignidade dos idosos

"É bom lembrar a todos que o Estatuto da Pessoa Idosa é muito mais do que isso. Ele busca garantir a dignidade dos idosos em áreas como saúde, educação, cultura, lazer, trabalho, previdência social e habitação, são benefícios que os idosos devem fazer valer todos os dias", diz Paim.

Processos judiciais

O estatuto dá às pessoas idosas, por exemplo, rapidez na restituição do Imposto de Renda, prioridade no julgamento dos processos judiciais e direito a acompanhante em tempo integral nas internações hospitalares.

Planos de saúde

Outra conquista do idoso, graças à lei de Paulo Paim, é a proteção contra aumentos abusivos nos planos de saúde, vantagem nos concursos públicos, em caso de empate com candidatos mais jovens, e cota de 3% das casas ou apartamentos à venda em programas habitacionais financiados com verba pública. Com 60 anos ou mais, faça valer seus direitos.

Violência física

A lei também protege os idosos da violência física e psicológica. Hospitais, clínicas e postos de saúde, recebendo pacientes nessa situação, ficam obrigados a notificar a polícia e o Ministério Público, inclusive quando não há a certeza da violência e se trata apenas de suspeita.

Crédito consignado

Outro fator que atenta contra a dignidade da população idosa, segundo a presidente da Rede Ibero-Americana de Associações de Idosos do Brasil, Maria Machado Cota, "é o superendividamento decorrente do crédito consignado, a modalidade de empréstimo em que as parcelas são descontadas da aposentadoria ou da pensão automaticamente todo mês, sem que o dinheiro entre na conta do idoso. Isso, sem falar na desvalorização das aposentadorias e das pensões".

Revisão do Estatuto

Está certa a pesquisadora Ana Amélia Camarano, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), quando afirma que mesmo sendo muito importante como conquista, há a necessidade de uma revisão do estatuto em função das profundas mudanças da sociedade brasileira.