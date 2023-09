O senador Rodrigo Cunha (Podemos-AL, foto) afirmou ontem que, "apesar de o Ministério da Fazenda temer que a votação não ocorra em tempo hábil para garantir a continuidade, o programa Desenrola não corre risco nenhum". Na opinião do senador, "é importante que o trabalho seja feito com celeridade, mas sem atropelar o trâmite necessário e a possibilidade de melhorar o texto". A Medida Provisória que criou a iniciativa vence no dia 3 de outubro.

Dívidas do Fies

O relator do projeto no Senado também adiantou que vai incluir no relatório as dívidas decorrentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o Fies. Segundo Rodrigo Cunha, "muitas pessoas precisam recomeçar a vida com uma renegociação dos débitos".

Conselho Tutelar

No dia 1º de outubro o Brasil terá uma nova eleição. Será para a escolha dos membros dos conselhos tutelares, que têm a responsabilidade de proteger os direitos das crianças e adolescentes. Cerca de 1,2 mil candidatos participam do pleito.

Falta de regulamentação

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) é o autor de projeto que estabelece um período de 30 dias para a campanha eleitoral dos membros do Conselho Tutelar. O parlamentar explica que "a falta de regulamentação sobre o tema torna o processo de escolha dos conselheiros desequilibrado, em várias partes do País".

Campanha simplificada

Pompeo de Mattos argumenta que "a campanha deve ser simplificada e mais curta, com 30 dias dedicados à preparação das candidaturas, e outros 30 para a efetiva campanha".

Produtores com dificuldades

Apesar de o governo ter anunciado um Plano Safra com mais de R$ 350 bilhões, "na prática, os produtores enfrentam dificuldades para acessar os recursos nos bancos, que operam com taxas elevadas", afirma o deputado Eli Borges (PL-TO).

Custos de produção

O parlamentar destaca que "os custos de produção, como insumos e investimentos, superam o valor obtido na venda de produtos agrícolas". Eli Borges argumenta que "o presidente Lula (PT) precisa focar mais na defesa e suporte aos produtores rurais".

Invasões de propriedades

O presidente da CPI do MST, deputado federal gaúcho Tenente-Coronel Zucco (REP), entrega ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), uma lista de projetos que endurecem as penas contra os invasores de propriedades. Batizado de Invasão Zero, o pacote reúne propostas apoiadas pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Zucco teme nova escalada de crimes no campo com fim das investigações.