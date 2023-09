Avanço da minirreforma eleitoral

O deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), relator do grupo de trabalho da minirreforma eleitoral, adiantou, nesta terça-feira, que o que está sendo apresentado no texto que deverá ser entregue nesta quarta-feira, às vésperas de 7 de setembro, "são pequenos ajustes, aperfeiçoando o modelo já existente". Como a coluna Repórter Brasília havia anunciado, "não são grandes inovações, são ajustes para tornar ainda melhor o atual modelo".

Liberdade ao candidato

O parlamentar adiantou dizendo que, "no caso da publicidade, a gente parte de um princípio; antigamente era proibido muita coisa, porque isso desequilibrava a disputa eleitoral. Quem tinha mais dinheiro, tinha condições de fazer mais publicidade, mais propaganda. Agora, já tem um teto de gastos".

Papel da Justiça Eleitoral

O congressista deu um exemplo hipotético: "a Justiça Eleitoral mede qual é o tamanho de um cartaz ou de um adesivo, no carro ou numa janela. Esse não é o papel da Justiça Eleitoral. Ela tem que estar preocupada com a compra de votos, com abuso de poder político e econômico. Isso sim contamina o pleito, contamina a vontade do eleitor. Essas pequenas proibições nas propagandas é que queremos avançar, simplificando ainda mais".

Prática dos 'santinhos'

No que diz respeito aos "santinhos", Rubens Pereira (foto) afirmou que "vai apenas tornar legal algo que já é muito feito, muito praticado. O eleitor não segue uma lógica partidária, o eleitor é livre para escolher, em quem ele quer votar".

Nada escondido

No entendimento do deputado relator, "se tem um candidato que está declarando o material, que está pagando o material, que está dando publicidade, que vai ser fiscalizado, é suficiente. Pouco importa se alguém pega carona".

Candidatas mulheres

Rubens Pereira Júnior deu um exemplo de candidatas mulheres. "Uma candidata a deputada mulher, colocou no seu 'santinho', hipoteticamente, a foto do (Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT) ou do (Jair) Bolsonaro (PL), os dois são homens; alguns tribunais eleitorais consideravam isso propaganda irregular, dizendo que a mulher estava divulgando o homem com a verba destinada à mulher."

Indicativo de fraude

O deputado adiantou que foi instituída a cota feminina e com algum rigor. "Tem que ser assim, porque vimos várias candidatas 'laranja'. Parece que no Brasil tivemos mais de 14 mil candidatas com zero voto, o que é um indicativo de fraude. Por que não apurar a responsabilidade do dirigente partidário que a inseriu como candidata? Temos que combater essa indústria de fraudes contra as candidaturas femininas."