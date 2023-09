Pacificação é foco de Lula neste 7 de Setembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai aproveitar a comemoração do dia 7 de Setembro para buscar "a pacificação". Ele quer marcar a diferença do governo Jair Bolsonaro (PL), conciliar-se com militares e fazer ataques ao negacionismo. Pretende reunir 30 mil pessoas no desfile, na Esplanada dos Ministérios, antes de embarcar para uma nova viagem ao exterior. Após o desfile da Independência, Lula viaja para Nova Délhi, na Índia, onde participará da Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do G20. O Brasil assumirá a presidência rotativa do grupo em 2024.

Sem ameaças 'golpistas'

Lula quer o 7 de Setembro deste ano sem ameaças; um ato de conciliação. Segundo tem defendido o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o governo quer afastar as Forças Armadas da política, mostrando que o presidente Lula confia nos comandos militares.

Orientação política do evento

Lula transmitiu a orientação política do evento ao ministro da Defesa, que foi acertada entre o ministro Múcio e os comandantes militares: almirante Marcos Sampaio Olsen (Marinha), general Tomás Miguel Paiva (Exército) e brigadeiro Marcelo Damasceno (Aeronáutica), num esforço de pacificar seus respectivos comandados, que foram muito influenciados pelo governo que antecedeu o atual.

Símbolos republicanos

A celebração do Dia da Independência do Brasil na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, volta a ser pautada pelos símbolos republicanos, como o Brasão, a Bandeira do Brasil e o Hino Nacional. Destaques deste ano, "Paz e Soberania", "Ciência e Tecnologia", "Saúde e Vacinação" e "Defesa da Amazônia" são temas sobre os quais os militares têm o que mostrar à sociedade.

Repercussão internacional

Como comandante supremo das Forças Armadas, o presidente Lula comparecerá ao desfile e dará, segundo analistas políticos, uma forte repercussão política internacional, em razão da tentativa de golpe de 8 de janeiro e dos desfiles com focos diferentes, realizados durante o governo Bolsonaro. O Exército vai mobilizar 17 mil homens no desfile cívico de 7 de Setembro, nas sedes de oito comandos da área da força terrestre. Em Brasília, haverá a presença nos desfiles dos blindados guarani (foto).

Segurança planejada

Haverá revistas em todos os pontos de acesso à Esplanada para garantir a segurança do evento, além de reforço no policiamento, inclusive com a Guarda Nacional, e nos atendimentos de emergência. A circulação de veículos na área da Esplanada dos Ministérios estará bloqueada no dia 6 de setembro, da Catedral de Brasília até a Praça dos Três Poderes. Está proibido o uso de drones no espaço aéreo da Esplanada.

Bloqueio e policiamento

O Congresso Nacional, os ministérios da Justiça e Segurança Pública e de Relações Exteriores, bem como o Supremo Tribunal Federal, serão protegidos com gradis e policiamento. A preocupação com a segurança do presidente Lula será extrema, principalmente nas imediações do palanque oficial, e atiradores de elite estarão em posições estratégicas. O acesso à Praça dos Três Poderes será restrito, com bloqueio e policiamento intensivo.