Militares na política podem ser barrados por PEC

O Palácio do Planalto deu início a uma corrida para tentar aprovar uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que barra militares na política. O governo quer que a proposta seja aprovada a tempo de valer para as eleições municipais de 2024.

Regras para ocupar cargos

O texto cria regras para proibir que militares da ativa das Forças Armadas disputem eleições ou ocupem cargos no primeiro escalão do Executivo. A proposta tem que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado, um ano antes de 6 de outubro, quando os brasileiros vão às urnas para escolher prefeitos e vereadores. O texto do governo é assinado pelos ministros da Defesa, José Múcio Monteiro, e da Justiça, Flávio Dino.

Estabilidade e aposentadoria

O general Carlos Alberto dos Santos Cruz (foto), que exerceu importantes funções de comando no Exército brasileiro e, no último governo, foi ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, disse, em entrevista, que, se o militar estiver na ativa e quiser disputar eleições ou exercer cargos no governo, deve requerer sua ida para a reserva. "Os militares que queiram participar da política, que passem para a reserva. Tem um detalhe: quem tiver menos de 10 anos na função, tem que pedir demissão. Com mais de 10 anos, existe a estabilidade, e daí, vai para a aposentadoria proporcional".

Despolitizar as carreiras de Estado

Na opinião do General Santos Cruz: "essa lei está incompleta, ela tem que abranger todas as carreiras públicas. Tem que pegar o Ministério Público, tem que pegar o Judiciário, a Controlagoria-Geral da União, a Receita Federal, polícias militares e bombeiros militares. É extremamente prejudicial. Tem que pegar todas as carreiras de Estado dentro da mesma regra. Toda a estrutura; federal, estadual e municipal". Santos Cruz acentuou: "Temos que despolitizar as carreiras de Estado".

Legislador tem que se mexer

Questionado sobre o grande número de militares nas Forças Armadas que pensam na mesma linha dele, e por que nada foi feito até agora, Santos Cruz respondeu: "A iniciativa é do legislador. Isso é uma questão de legislação, é o Congresso que tem que se posicionar, avaliar a proposta, as emendas. O legislador tem que se mexer, fazer o aperfeiçoamento da proposta", aconselhou o general.

Contas públicas

O desequilíbrio das contas públicas, mesmo com a aprovação do arcabouço fiscal, ou por conta dele, continua comprometendo o processo de recuperação da economia, avaliam especialistas. J.Menegazzo Molinet escreveu que "a jabuticaba fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), tem no seu principal pilar a gastança pública, uma extravagância pelos conceitos macro econômicos". Ele acentuou que "ninguém fala nada sobre o prudente corte de gastos públicos, coisa que é feita em qualquer país do mundo diante de um desequilíbrio orçamentário.