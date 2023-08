Mais uma minirreforma eleitoral

O grupo de trabalho composto por representantes de vários partidos, para tratar da minirreforma eleitoral, aponta atualizações necessárias na legislação eleitoral. Os especialistas devem apresentar anteprojeto na próxima semana. As mudanças precisam ser aprovadas e publicadas até 5 de outubro.

Pequenos ajustes

O deputado professor Paulo Fernando (Republicanos-DF), advogado especialista em legislação eleitoral, que integra o grupo designado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), adiantou ao Repórter Brasília que "não é mudança do Código Eleitoral, são pequenos ajustes visando a facilitar o procedimento eleitoral, para diminuir o número de ações na Justiça".

Prefeito Itinerante

Um dos temas a serem examinados será o Prefeito Itinerante, projeto do deputado Paulo Fernando (foto) que visa a acabar "com uma forma espúria, usada em alguns municípios brasileiros. O prefeito, quando chega ao segundo mandato, renuncia para ser candidato num município vizinho".

Prestação de contas

Outra questão, alertou Paulo Fernando, é disciplinar a dobradinha. "Às vezes, um deputado federal faz dobradinha com um deputado estadual, e, na hora de prestar contas desse material de santinhos, fica muito complicado".

Influenciadores digitais

"Há necessidade de maior regulamentação sobre influenciadores digitais", alertou o coordenador-geral adjunto da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep), Bruno Andrade de Souza. "Falam de games, mas dão opinião política; hoje esta não pode ser impulsionada, mas o canal como um todo é".

Legalização e porte de drogas

Continua repercutindo entre os deputados o recurso em que o Supremo analisa a legalização do porte de drogas para consumo próprio. Um pedido de vista do ministro André Mendonça suspendeu o julgamento, que já conta com cinco votos a favor da descriminalização.

Competência do Legislativo

O deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB) afirma que "o papel do STF é analisar a constitucionalidade das leis, e não legislar diretamente". O congressista critica a postura do Supremo, e reitera que, se tomar uma decisão que libera a circulação de drogas em todo o País, a corte vai invadir a competência do Poder Legislativo.

Quedas na arrecadação

O general Girão (PL-RN) destaca que as sucessivas quedas na arrecadação de impostos federais vão restringir ainda mais as contas públicas e comprometer os investimentos anunciados pelo governo federal. O general congressista teme pelo futuro do Brasil, lembrando que a Argentina, citada como exemplo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já sofre com comércios saqueados e violência.

Cadeiras de rodas

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT) luta desde 2002 para isentar do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) as cadeiras de rodas e aparelhos auditivos para pessoas com deficiência de baixa renda. Ele critica a disparidade entre a isenção concedida a veículos automotores e para itens essenciais aos portadores de necessidades especiais.