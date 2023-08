Taxação dos super-ricos é o novo desafio de Lula

A taxação de super-ricos será a nova batalha de Lula com o Congresso. Nas propostas enviadas ao Parlamento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prevê a taxação dos investimentos das camadas mais ricas do Brasil, promessa de campanha e bandeira antiga do PT. Com a nova taxação, o governo busca R$ 45 bilhões.

Amplo debate

"É muito importante que a taxação dos super-ricos seja aprovada com um amplo debate na sociedade brasileira", avaliou o secretário-geral do PT nacional, ex-deputado federal gaúcho Henrique Fontana (foto). "No meu ponto de vista, a partir deste debate, vão se gerar as condições para aprovar a proposta."

Estrutura tributária

O dirigente petista argumenta que "as pessoas que pagam seus impostos normalmente não têm noção como é a injustiça da estrutura tributária. Todo o País civilizado do mundo o que persegue hoje, muitos já conseguiram implantar, é exatamente uma estrutura tributária justa, ou seja, quem tem mais, muito mais, pode e deve pagar, porque esse é o caminho civilizado de combater as desigualdades".

Privilégio tributário

"O poder público precisa se financiar para que se tenha universidades, hospitais, remédios no posto de saúde, estradas, portos, aeroportos", destaca Henrique Fontana, acrescentando que "o orçamento público tem que vir de algum lugar. Agora ele tem que vir proporcionalmente mais daqueles que têm uma riqueza acumulada de grandes proporções e que hoje vivem um verdadeiro privilégio tributário".

Paraíso fiscal

Para Henrique Fontana, "estes fundos offshore são uma espécie de paraíso fiscal legalizado dentro do Brasil". Ele citou um exemplo: "Um trabalhador, um cidadão que ganha R$ 10 mil, ele paga 27% de imposto de renda sobre a quase totalidade do que ele ganha, não é sobre a totalidade, porque tem o piso, aquele que ele não paga, provavelmente, um cara que ganha R$ 10 mil deve estar pagando uns R$ 1,7 mil de imposto de renda. Como pode um cara que investe R$ 10 milhões no fundo offshore, pagar zero de imposto de renda. É uma injustiça total que precisa ser corrigida no País".

Aprofundar debate

Na opinião de Fontana, "a proposta passa no Congresso, porque, na medida em que esse debate se aprofundar na sociedade, esse tema vai ter uma maioria muito ampla de apoio na sociedade. O próprio deputado que está na dúvida vai ser convencido a votar a favor".

Reforma tributária

Para Henrique Fontana, a reforma tributária, felizmente está encaminhada para aprovação. Fontana afirmou que "existe uma negociação política, que é natural, faz parte, mas a gente caminha para aprovação e consolidação de um arcabouço fiscal que dá tranquilidade para a economia do País".