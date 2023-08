Misturar militares e política dá errado, avalia professor

O professor Carlos Fico da Silva Júnior, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que desenvolve pesquisas para a história, de temas como ditadura militar no Brasil e na Argentina, fez uma análise do protagonismo político das Forças Armadas no governo de Jair Bolsonaro (PL). "Foi muito negativo, um problema grave para o Brasil." Para o professor, "a volta deste tipo de promiscuidade entre os militares, as Forças Armadas e o Poder Executivo, infelizmente, é um problema que não é novo, mas que a gente supunha estivesse bem encaminhado depois do fim da ditadura militar, e que voltou com força e deu, como sempre, errado".

Imagem ruim com a população

Na visão do professor Carlos Fico (foto), "sempre que os militares se envolvem com política, dá errado. Tudo o que foi planejado por esses militares que voltaram à cena política, deu errado: impedir o retorno do presidente Lula e dar protagonismo às Forças Armadas". O resultado foi, segundo o professor, "que o presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva, PT) voltou ao poder, e as Forças Armadas estão com o pior patamar de imagem na população".

Garantidores dos poderes

Para o professor, "é muito preocupante também essa visão dos militares como garantidores dos poderes constitucionais ou capazes de fazerem intervenções militares para, supostamente, resolver problemas". Segundo Carlos Fico, "não é uma perspectiva que esteja apenas entre os militares, mas, infelizmente, também em uma boa parcela ou em alguma parte da sociedade, o que é muito negativo; e mostra, como eu sempre falei e continuo falando, que esse é um problema histórico estrutural, e está aí, na história do Brasil, desde o século XIX".

Visão equivocada

No entendimento de Carlos Fico, "é uma visão equivocada e antidemocrática de que os militares são os garantidores dos poderes constitucionais que, infelizmente, está em todas as nossas constituições republicanas e, portanto, como todo problema estrutural e histórico, se expressa também na sociedade". O professor aponta ainda que "parte da sociedade vê que isso é uma coisa correta. Senão fosse assim, nem estaria na Constituição", acentuou.

Aparato de assessores

Questionado sobre o porquê de a Constituição de 1988 não ter sido tão clara e transparente no sentido de definir exatamente o papel das Forças Armadas, para evitar essa distorção de visão, de que continuaria sendo um poder moderador, Carlos Fico disse que "foi por causa dos militares".

Pressão indevida

Ele argumentou que "o general Leônidas Pires Gonçalves, que era ministro do Exército brasileiro, fez uma pressão totalmente indevida. Montou dentro do Congresso Constituinte um aparato de assessores militares que pressionaram, e impediram tanto à direita, quanto o centro e a esquerda, de fazer alterações do que seria o artigo 142".

Artigo mal redigido

Carlos Fico destacou que "Ulysses Guimarães, Afonso Arinos de Mello Franco, José Genoino, que era do PT, Fernando Henrique Cardoso; todos tentaram mudar o artigo 142, que é muito mal redigido justamente porque se tentou ali dar uma redação minimamente razoável, mas com essa pressão militar indevida, não foi possível".