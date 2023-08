Centrão mostra sua força

Na votação do arcabouço fiscal, mais uma vez, o Centrão mostrou seu poder de fogo no Congresso Nacional. Foi aprovado o texto com a expressiva votação de 379 votos a favor e 64 contra, uma demonstração clara da força do bloco, depois de uma série de dificuldades para aprovação do texto, com sucessivas crises, adiando a votação. Nesta terça-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deu sinal verde, colocou em votação e deu show no resultado.

Espaço na Esplanada

Após intensa negociação, tendo à frente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT, foto), e o presidente da Câmara, Arthur Lira, o Parlamento aprovou o arcabouço fiscal. O Centrão recebeu a promessa do presidente Lula de que, na próxima semana, será feita uma minirreforma ministerial para abrigar partidos do bloco político no primeiro escalão do governo.

Robustez financeira

A principal pedida é um ministério com certa robustez financeira para o PP, partido que lidera esse bloco. Todo esse emaranhado de conflitos levaram a uma situação, no mínimo, curiosa. Tem políticos que já são anunciados como ministros, mas não sabem ainda qual o ministério que irão comandar na Esplanada dos Ministérios. Entre eles, o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos) e André Fufuca (Progressistas), da tropa de choque do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (MDB), na época do impeachment, agora, ministro de Lula. Como dizia o político mineiro, Magalhães Pinto, da antiga Arena entre outros partidos: "Política é como nuvem. Você olha, e ela está de um jeito. Olha de novo, e ela já mudou".

Fundo Constitucional

O Distrito Federal (DF), que vinha brigando pela continuidade do Fundo Constitucional, que abriga algumas despesas significativas do governo do DF e que vem do governo federal, constitucionalmente, conseguiu também manter o fundo que poderia comprometer os investimentos em Brasília. O governador Ibaneis Rocha (MDB) agradeceu: "Quero agradecer em primeiro lugar a classe política do Distrito Federal, que trabalhou unida pela preservação do Fundo Constitucional".

Liberação e posse da maconha

O deputado General Girão (PL-RN) critica o STF por julgar ação relacionada à liberação do porte e uso de maconha. Na visão do parlamentar, "cabe ao Legislativo deliberar sobre o tema". Girão afirma que "a maioria do povo brasileiro é contra a liberação das drogas e que a possibilidade de mudanças na lei cria conflitos para os policiais que estão nas ruas combatendo a criminalidade".

Exemplo das mulheres

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB) destaca o impacto das mobilizações femininas na conquista de políticas públicas como aposentadoria, auxílio-doença e salário-maternidade. Citou o exemplo de organização e garra das mais de 100 mil mulheres que estiveram na sétima edição da Marcha das Margaridas, em Brasília.

Alimentação escolar

A aprovação de projeto que reforça a obrigatoriedade de que 30% da alimentação escolar seja comprada da agricultura familiar é defendida pelo deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT). Segundo o congressista, "apesar de já existir legislação que trata do tema, muitos governos estaduais, ao terceirizarem o serviço, perdem o controle sobre a compra e a distribuição da merenda".