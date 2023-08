Quebra do sigilo

O vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB/PB), que integra a CPMI de 8 de janeiro, disse, em entrevista, nesta terça-feira (22), que a postura da Comissão Parlamentar de Inquérito em relação aos militares que têm seus nomes mencionados ao longo dos debates e nas investigações da Polícia Federal, "será imparcial, de forma rigorosamente equilibrada". Ele defende a quebra de sigilos telemáticos e bancários do ex-presidente Jair Bolsonaro, e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. De acordo com o senador, "os dois poderiam até se colocar à disposição neste sentido, para demonstrar que não têm culpa no cartório".

Pressão dos militares

Questionado sobre se a pressão dos militares pode, de alguma maneira, levar os deputados e senadores da CPMI à blindarem no final do processo? Os que são citados. Vital do Rêgo, em entrevista ao Jornal da CBN, foi categórico: "Não, de modo algum. "

Senador deu o recado

Veneziano Vital do Rêgo deu o recado. "Os militares que, porventura, inclusive, de forma muito séria, muito grave, alguns nomes estão sendo postos, alguns desses já foram ouvidos por nós, mas todos eles, sem exceção, serão responsabilizados, se de fato identificados. Nós não podemos incorrer em equívocos, e injustiças, incorrer em níveis despolitização".

Sem distinção

O senador acentuou que "a CPMI se conduzirá, todo o trabalho dela e tem demonstrado através, inclusive, do papel preponderante da senadora Eliziane Gama (PSD/MA), como do presidente e dos demais integrantes, de uma forma que nós apuremos, identificando aquilo que, porventura, não possa ter sido levantado, investigado e identificado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Esse é o nosso papel, nós não vamos aqui, fazer distinção, o que nós temos que fazer, essa é a nossa obrigação, é identificar aqueles, que por ventura, possam ter tido e tenham tido papel, seja na materialidade dos crimes praticados contra o Brasil, contra a República".

Implantar outro regime

No entendimento do senador peemedebista, "aquelas milhares de pessoas, salvo as exceções, estavam lá todas conduzidas por quem patrocinou, quem colocou dinheiro para que os mesmos e as mesmas atentassem e agredissem os prédios públicos. Muito mais do que agressão física e até de menor gravidade, ela já é de gravidade, mas de menor gravidade, porque você observa que o propósito final, que o objetivo, que o alvo verdadeiro seria o golpe, ou seja, abolir a forma de República que nós temos em nosso país, implantar um outro regime".

Expressão do reconhecimento

Na opinião do senador Veneziano Vital do Rêgo, "a figura do exército brasileiro, das Forças Armadas, é a expressão do reconhecimento que nós temos por elas. Agora, não significa dizer que identificadas participação de presença de alguns militares, que tenham contribuído com esses horrorosos episódios do dia 8, o próprio Exército, deseja que eles sejam identificados e que eles sejam punidos. Não haverá acobertamento, não haverá intimidação e nós não inibiremos", defende.

Reunião cancelada

Por falta de acordo entre parlamentares da base governista, e integrantes da oposição, sobre a votação de requerimentos de quebras de sigilo e de convocação de pessoas, o presidente da CPI dos "Atos Golpistas", deputado Arthur Maia (União Brasil-BA), cancelou a sessão do colegiado prevista para esta terça-feira (22).