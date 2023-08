Ajustes na tributação são necessários, afirma deputado petista Bohn Gass

Definidas a primeira etapa das mudanças nos ministérios até o retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) da viagem à África do Sul, onde participará da cúpula do Brics - formado por cinco grandes economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul -, o governo intensificará as negociações com o Congresso para aprovação dos projetos em andamento, de interesse do Palácio do Planalto.

Tributação, maior resistência

Uma das grandes dificuldades será aprovar no Parlamento, aponta o deputado federal gaúcho Bohn Gass (PT, foto), "a tributação para que os ricos paguem impostos nesse País". Na opinião do parlamentar, "o governo Lula pretende trabalhar para cumprir todas as propostas de interesse do País, até o final do ano".

Justiça tributária

Bohn Gass defende que há necessidade de ter debates sociais, "a sociedade tem que participar desses debates, para podermos fazer a justiça tributária. "Não podem os pobres pagar mais impostos que os ricos, essa é a questão."

Grandes fortunas e transparência

No entendimento do congressista, "a estratégia é fazer audiências públicas, mostrar bem a discrepância entre os lucros que existem em grandes fortunas e quanto o povo paga, ou seja, é transparência".

Desobstrução dos canais

Mesmo com todos os problemas, Bohn Gass acredita que os principais projetos do governo serão aprovados pelo Congresso Nacional até o final do ano. "Espero que, agora, com a equação da mudança ministerial, esse processo possa andar, seja cumprido esse prazo."

Bolsa Família

O deputado Bohn Gass acha que o Bolsa Família e os outros projetos sociais, que são vitrines do governo, ficarão na mão de Lula. Ele argumenta que "esse é um programa do Lula, um programa nosso, do PT, e não terá nenhum retrocesso, em nenhum momento".

Senador envergonhado

"Fico envergonhado pela forma como vem sendo conduzida essa CPMI", afirmou o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) ao criticar como vem sendo trabalhada a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos episódios de 8 de janeiro, que, na quinta-feira, ouviu o hacker Walter Delgatti.

Voto impresso

O senador contou que, "como deputado, em 2015, participou de audiências públicas, como presidente da comissão que tratou da Lei 13/15, do voto impresso, que foi, inclusive, vetada pela presidente Dilma Rousseff (PT), e foi derrubado o veto", pontuou Izalci Lucas.

Sem conhecimento de causa

Na avaliação do senador tucano, "as pessoas estão falando sem conhecimento, não tem lógica nenhuma", disparou o parlamentar do Distrito Federal, explicando que ele é auditor. "O que não é auditável, não é confiável", alertou. Izalci cobrou da Suprema Corte e do Ministério da Justiça as imagens. "Não chegou absolutamente nada aqui do Supremo Tribunal Federal. O Ministério da Justiça não enviou as imagens".

Conclusão não direcionada

Izalci Lucas acentuou: "o que queremos é a verdade. Pela seleção e pelas informações dos requerimentos, é que a gente pode chegar a uma conclusão imparcial e não direcionada". Na visão do tucano, "desde o primeiro momento, parece que existe um relatório pronto, agora, construindo a narrativa para dar solidez a esse relatório".