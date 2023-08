O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta mais um forte obstáculo para definir a entrada do Republicanos e do Progressistas no governo, para dar continuidade à chamada "reforma ministerial". As negociações que se arrastam já há algumas semanas avançam na Câmara dos Deputados, com Arthur Lira (PP-AL) e o Centrão cedendo aos argumentos do negociador Luiz Inácio Lula da Silva. A previsão é que Republicanos e PP fiquem com um ministério e um órgão estatal. No momento em que Lula vai anunciar os novos ministérios, o presidente do PP, Ciro Nogueira, escreve no twitter que este é "o governo do apagão".

Progressistas longe do governo

O que parece é que, como se diz popularmente, amarraram os acordos, mas não falaram com os "russos". O presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, não só confirmou o que havia dito ao Repórter Brasília, nesta quarta-feira, de que as bancadas do PP não entrariam no governo, deixando claro que o partido é de oposição. Ciro foi mais longe, afirmando que "se André Fufuca, líder do PP na Câmara, assumir o cargo de ministro, ele será afastado de todas as decisões partidárias".

Velha política 'não faz bem ao País'"

"Enquanto eu for presidente do partido, o PP não entra no governo", afirmou Ciro Nogueira, acrescentando: "A população brasileira escolheu que os progressistas ficassem na oposição. Tivemos um apoio muito ostensivo e com muito orgulho à candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL). Esta tentativa de voltar à velha política, não faz bem ao País. Caso das joias é bobagem e perda de tempo", disparou o líder do PP.

Defesa do setor coureiro-calçadista

O deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSDB), presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Setor Coureiro-Calçadista, destacou, na tribuna da Câmara, a criação da frente parlamentar do setor. O congressista disse que, no Brasil, existem mais de sete milhões de estabelecimentos com vinculação a esse segmento. "Mais de 1,2 milhão de empregos são gerados nessa cadeia."

Alerta do deputado

Lucas Redecker alertou que existem dois pontos importantes nesta área do setor do couro e calçados que aguardam solução. Apelou para que os parlamentares atuem rapidamente, na desoneração da folha, que está na Comissão de Desenvolvimento da Câmara e já passou pelo Senado.

Perda de postos de trabalho

"A taxação, que não existe mais para produtos abaixo de US$ 50, que entram no Brasil e são negociados. Estamos aqui dando a condição daquele que gera emprego de produtos no Brasil, de ele ter a competitividade para empresas que geram empregos e produzem em outros países, que entram com produtos mais baratos dos que são produzidos aqui", acentuou, destacando que "vamos perder emprego e impostos arrecadados, para prefeituras de todos os estados".