Reforma ministerial vira 'reforminha'

A reforma ministerial anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua devagar, deixando o Centrão incomodado, porque os parlamentares do Progressistas e do Republicanos não conseguem entender o que está acontecendo na cabeça do petista.

Ajuste de conveniência política

No evento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no Rio, na sexta-feira, integrantes do governo e postulantes a ingressar no governo, a avaliação era de que a mexida nos ministérios não chega a ser uma reforma ministerial, mas um pequeno ajuste de conveniência política, sob pressão. A famosa reforma anunciada vai ficar para quando Lula completar um ano de governo.

'Somos oposição', diz Heinze

Buscando acomodar Progressistas e Republicanos, integrantes do Centrão, Lula deverá fazer, nesta semana, duas mudanças nos ministérios. Por outro lado, a bancada gaúcha do Progressistas, afirmou que o senador Luis Carlos Heinze (foto) está fora do processo. Ele disse ao Repórter Brasília que os parlamentares do Rio Grande do Sul, do PP, bancada estadual, bancada federal e senadores, não farão parte do governo. "Somos oposição", acentuou Heinze.

Caixa já tem 'dono'

Com negociações difíceis, nem mesmo o presidente Lula sabe ainda onde vai mudar, avaliam analistas políticos. A única situação, já considerada definida pelo governo é que a Caixa já tem "dono". A presidência da instituição financeira deve ir para o PP, cujo nome mais provável para assumir é a ex-deputada Margarete Coelho, da confiança do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Como já havíamos falado na coluna há algum tempo, o remanejamento de Ana Moser, do Esporte, não deve acontecer.

Combate à fome

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a máquina de votos do governo, também não deve ir para o PP, conforme quer o Centrão. O ministério que trata do Bolsa Família, entre outros de cunho social, ficará sob o comando de Lula, com pessoa de sua estreita confiança, que parece ser a manutenção do ex-governador do Piauí Wellington Dias, também bastante alinhado com os projetos da primeira-dama, Janja.

Remanejamento em dois ministérios

De qualquer forma, é certo que haverá remanejamento. O que pode acontecer é tirar a ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, indicação do PCdoB, e passar para outro ministério. Outro ministro que está sempre nas especulações do Palácio do Planalto, é Márcio França, do Ministério de Portos e Aeroportos. Ele deverá ser abrigado em outro local, que ninguém sabe direito ainda.

Sem votos dos partidos

As mulheres são alvo para mudanças. Entendem as lideranças governistas que essas mulheres não estão protegidas por partidos, não foram indicadas por partidos. Estão no posto por avaliação de competência profissional e não têm votos da bancada. No caminho desse imbróglio todo de negociações, Lula tem que dar ainda uma turbinada na votação do arcabouço fiscal.

Exercício do saber sindical

Lula sempre diz que aprendeu a negociar na militância sindical. Vai ter que exercer agora todo seu aprendizado para atender o Parlamento e não ter problemas maiores nas votações de interesse do governo no Congresso Nacional.