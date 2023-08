Reforma tributária mais rápida

A reforma tributária abre espaço no Senado para que a proposta esteja pronta até outubro, conforme pretende o relator, Eduardo Braga (MDB-AM). Apesar disso, tem muita estrada ainda para ser percorrida até a regulamentação toda, com diversos ajustes para que o projeto retorne à Câmara, onde nada poderá ser acrescentado, mas somente efetuar cortes.

Simulação de resultados

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB, foto) acha que o Senado pode fazer um trabalho, muito mais focado, na reforma tributária, pois agora já tem os pontos estabelecidos após a aprovação na Câmara. Segundo o parlamentar, "os senadores já podem trabalhar com a possibilidade de alíquotas; já podem fazer simulação de resultados para saber o que acontece com cada coisa quando é colocada em prática".

Proposta pronta em outubro

Na avaliação de Alceu Moreira, a expectativa do relator Eduardo Braga, de estar com a proposta pronta até outubro, "é perfeitamente possível, mas não dá para ter uma data imperativa". Ele argumenta que "durante esse período vai ter muita discussão de grupos organizados com repercussão muito mais objetiva".

Processos mais claros

Para o parlamentar emedebista, "como a reforma tributária tem repercussão nacional, é preciso ter clareza do que vai acontecer. No Senado é possível clarear, em cada setor, o que acontece para não ficar essa coisa, em rede social, de que isso vai acontecer, isso vai ser um absurdo, isso vai ser aquilo".

Sem gambiarra e 'tributinhos'

Alceu Moreira teve reunião na quarta-feira com o relator. "Em sintonia clara, ficou acordado que se algum gestor quiser qualquer tipo de incentivo, a qualquer coisa no seu estado, deve ser uma decisão do governante, e o assunto deve ser tratado na esfera do seu orçamento, não de maneira tributária. Não dá para ter uma reforma tributária, uma gambiarra, que no meio da história permite que possa fazer um 'tributinho' aqui, e outro lá".

Em sintonia com relator

"No agronegócio, não existem maiores problemas", admite Alceu Moreira, um dos líderes do setor. "Nós discutimos tudo desde o início com o relator e, a meu juízo, as reivindicações do setor estão abrigadas na proposta." O deputado alerta que, "temos que ter muito cuidado com isso (artigos 19 e 20), porque se isso for estabelecido, vamos acabar tendo que exportar tributos; e isso é o que não queremos".

Lei Orçamentária

O parlamentar acentua que, "qualquer despesa fora do que ficará estabelecido, o administrador deve solucionar na Lei Orçamentária. Na reforma tributária, no IVA, isso não pode estar. É um corpo estranho. Senão, daqui a pouco, estaremos com aquela parafernália que estávamos antes".

Cálculos devem ser do TCU

O deputado Alceu Moreira defende que, quem tem que fazer essa sugestão de alíquota, com dados, é o Tribunal de Contas da União. "É lá que tem toda a estrutura necessária para se fazer esse cálculo". Nas previsões de Alceu Moreira, "a alíquota deverá ficar entre 20 e 25%, não mais do que isso".