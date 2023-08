A delegação brasileira no Parlasul quer que seja definida uma cota, um teto para entrada de látex do Mercosul no Brasil. A proposta foi defendida na última reunião pelo deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB), que disse ao Repórter Brasília que a reivindicação brasileira foi como "pregar no deserto".

'Um fala, e ninguém escuta'

Segundo o parlamentar, "chegar na casa deles, que tem leite para vender, e dizer que temos que definir uma cota, um teto, que temos que organizar isso; é uma dificuldade enorme, pois eles têm produtos para vender, estão felizes da vida, pagando dívidas, ganhando bem com suas mercadorias saindo sem maiores problemas, com um mercado aquecido. Sendo assim, fica um diálogo em que um fala, e ninguém escuta".

Compra governamental

"Falamos sexta-feira com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), colocamos isso e posicionamos ele, e já falamos também com o Edegar Pretto (PT), da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento)", acentuou o deputado Heitor Schuch, destacando que "o governo deve anunciar a compra governamental, com lobbies, quantidades, produtos e tudo mais".

Organizar o mercado

"O que eu trago de volta para casa do governo brasileiro, recolocando imposto de 11,2% nas importações para colocar um freio, isso é bom; mas não basta, o governo tem que seriamente pensar em estabelecer uma cota para importação de látex, assim como tem uma cota de importação e exportação de veículos, organizar o mercado", diz Schuch.

Programas de compras

No entendimento do deputado gaúcho, "o governo federal precisa também fazer um programa de compra de leite e derivados dos nossos laticínios, das nossas cooperativas via Conab, essas cotas governamentais, porque se não fizer isso, o produtor de leite e a sua cooperativa e as pequenas queijarias e lacticínios não vão aguentar, vão quebrar, e depois que fechou o tambor, dificilmente reabre".

Lula aprova ozonioterapia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que autoriza a ozonioterapia, alvo de polêmica durante a pandemia. O texto foi publicado na edição do Diário Oficial da União desta segunda-feira, e vem rendendo enormes debates no meio médico, e manifestações, com prudência, no meio parlamentar. Dor de cabeça para o presidente Lula. Esse tipo de terapia consiste na aplicação de oxigênio e ozônio, diretamente na pele ou no sangue do paciente, na tentativa de conter infecções ou aumentar a oxigenação do tecido.