Reforma tributária deve ser colocada em votação em outubro deste ano

A proposta da reforma tributária em debate no Senado deverá ser colocada em votação em outubro deste ano. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), disse que a expectativa do relator, Eduardo Braga (MDB-AM), apresentada em calendário, é que o texto fique pronto até o final do ano. Antes disso, estão sendo encaminhados por vários senadores pedidos de audiências públicas para ouvir diversos segmentos, para a construção de um relatório robusto ao longo deste período.

Ampla discussão no Senado

Na opinião do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, ainda existem muitas dúvidas a respeito do texto, mesmo com essa discussão tendo começado já há algumas décadas. É intenção dos senadores ouvirem lideranças de cada região para que a reforma tributária, ao contrário do que foi feito na Câmara, seja bem discutida no Senado Federal.

Incentivos fiscais

Entre as principais dúvidas, no entendimento dos senadores, estão as questões regionais, dos estados. O senador Vanderlan Cardoso (foto) apontou que os incentivos fiscais estão entre os pontos que merecem bastante atenção. Disse que é de um estado que cresceu, desenvolveu, nos últimos anos, através do incentivo fiscal, Goiás. O senador acentuou que "o estado vem se desenvolvendo, bem como o Norte e o Nordeste. Quanto ao Centro-Oeste, não está bem claro ainda como vai ser as compensações que podem ter estes estados e as empresas que se instalaram por uma regra e que agora vai mudar. Isso tem que ser bem discutido", defendeu. Como vai ser: "Vai ter ganho? Vai ter perda? Há muitas dúvidas com relação a esse ponto?", questionou.

Distribuição e compensações

Na visão de Vanderlan Cardoso, há muitas dúvidas também com relação à distribuição. "Como será essa representação desses recursos, dessas compensações? As audiências públicas servem para isso, tirar dúvidas, e isso também será discutido na Comissão de Assuntos Econômicos."

Discussão igual

O senador Vanderlan Cardoso considera que, no Senado, a questão é um pouco diferente. "A composição não é igual a da Câmara. Cada estado tem três senadores: O estado de Roraima, com 600 mil habitantes, tem três senadores, o estado de São Paulo, com 46 milhões de habitantes, também tem três senadores. A discussão agora é igual."

Matérias estranhas

Para o senador goiano, "não ficou bem claro o que foi aprovado na Câmara, principalmente depois da meia-noite, quando os deputados já estavam um pouco cansados, já querendo ir dormir, e com isso, acabaram incluindo algumas matérias estranhas".

Protagonismo Sul e Sudeste

A semana começou com muitas críticas ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por suas declarações, mal interpretadas ou não, sobre uma frente para "protagonismo" das regiões Sul-Sudeste, colocou de lados opostos os gestores estaduais do Norte e Nordeste e os colegas das outras regiões.

Equilíbrio, e não discriminação

Governadores do Norte e do Nordeste criticam intensamente as declarações do governador mineiro. Já o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), foi rápido em afirmar que, "o que o grupo quer é agir por mais equilíbrio na reforma tributária, e não 'discriminar' nenhuma região".