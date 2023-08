A reforma administrativa também está na ordem do dia do governo. Ela é uma das mais importantes no contexto da economia, como um todo, pois é necessária para solucionar a "falta de espaço" no Orçamento federal. A reforma vai reformular partes do sistema dos servidores públicos, o que reduzirá as despesas oficiais, além de modernizar setores há muito sem mudanças. O assunto implicará em mudar hábitos e retirar benefícios de uma das maiores e mais organizadas categorias profissionais no País. Em tese, a reforma valerá só para futuras contratações.

Tramitando na Câmara

A reforma administrativa, que consta da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/20 tramita inicialmente na Câmara dos Deputados, já tendo passado pela Comissão de Constituição e Justiça e por uma Comissão Especial, devendo ir para plenário ainda este ano, confia o deputado Fernando Monteiro (PP, foto), que preside a Comissão Especial que trata do assunto.

Votação e resistência

Por ser uma Proposta de Emenda à Constituição, a sua aprovação exige 308 votos, o equivalente a três quintos dos deputados, em dois turnos. Em seguida vai à apreciação do Senado Federal. A PEC proposta pelo governo anterior tem tido a resistência de entidades que representam os servidores públicos. Além disso, as eleições municipais de 2024 tornam a aprovação da proposta este ano mais difícil, mas não impossível. Isso porque o governo federal, com a designação de novos ministros, busca ampliar a sua base de apoio parlamentar, justamente para fazer aprovar as reformas que deseja. Segundo a Agência Senado, atualmente, são 11,4 milhões de servidores nos Três Poderes, em níveis federal, estadual e municipal, equivalente a 12,5% da força de trabalho do País.

Votação em até três meses

O deputado federal Fernando Monteiro (PP-PE) acredita que o texto ainda carece de ajustes. "Discutimos a proposta exaustivamente na Comissão Especial. Foram 70 horas ouvindo todos os lados. Só eu ouvi mais de 50 pessoas de segmentos diferentes. Mas o aprovado até aqui ainda carece de alguns ajustes. Porém, nos próximos dois ou três meses já poderemos colocar em votação", projeta o parlamentar. O deputado afirmou que "o presidente (da Câmara dos Deputados) Arthur Lira (PP-AL) também pensa dessa forma. Particularmente, acho fundamental aprovarmos a reforma tributária e o reajuste fiscal para que a gente tenha um país moderno, um país em que se possa dar a quem precisa um serviço público de qualidade".

Pontos a serem aprimorados

Para o parlamentar do Progressistas, entre os pontos que ainda devem ser discutidos e aprimorados, está a questão da terceirização. "Quando se terceiriza o serviço da educação e o da saúde, por exemplo, observa-se questões bem críticas. O segundo ponto é a questão do serviço temporário. Na Comissão Rspecial, nós aprovamos com a fixação de 10 anos para o servidor temporário. Mas achamos que poderão ser seis ou sete anos. Esses são os principais 'calos' da PEC", pontua o deputado Fernando Monteiro.

Estabilidade do servidor

"Deixo claro, antes de tudo, que todo direito adquirido pelo servidor até o momento está garantido. Mas tem uma questão, a da eficiência, a do desempenho. A PEC que vier a ser aprovada prevê uma avaliação de desempenho", alerta o congressista pernambucano.