O Supremo Tribunal Federal adiou, nesta quarta-feira, o julgamento sobre porte de drogas para consumo pessoal. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, pediu mais tempo para analisar os votos apresentados e prometeu liberar o processo nos próximos dias. A presidente da corte, ministra Rosa Weber atendeu ao pedido, após o voto de Alexandre de Moraes. No entanto, não designou data e se comprometeu a adaptar a agenda para quando o ministro puder liberar o caso. Ela também pontuou que gostaria de apresentar seu voto — Rosa Weber se aposenta no fim de setembro. O Supremo analisa a constitucionalidade do dispositivo da Lei de Drogas.

Drogas na escola

O deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB, foto), médico e ex-secretário de Saúde nos governos de Germano Rigotto (MDB, 2003-2006) e Yeda Crusius (PSDB, 2007-2010), adverte: "Se for liberado, teremos más consequências. As pessoas vão andar com a droga sem preocupação. Vão levar para a escola, ambientes de convívio, sem preocupação. Vai aumentar a circulação e o consumo da droga", disse ao Repórter Brasília.

Legalizar tudo

Osmar Terra aponta que se cria um paradoxo: "Quem é que vende a droga? Vai aumentar o ganho do traficante? A venda é ilegal, mas usar droga é legal? Como se resolve isso? O próximo passo é legalizar tudo", acentuou o congressista.

Desagregação, violência e mortes

O parlamentar pontua que "a droga é um fator de desagregação social, violência e morte na vida de milhões de brasileiros dependentes químicos". Ele fala de sua experiência no RS: "Fui secretário de Saúde, lidei com isso. As comunidades terapêuticas, as igrejas evangélicas e católicas sabem disso e estão se posicionando contra. A CNBB (Confederação Nacional dos Bispos do Brasil) e as igrejas estão se posicionando contra, pedindo ao Supremo que não aprove esse absurdo".

À mercê do tráfico

Para o médico e parlamentar, "serão jogados ao deus-dará milhões de brasileiros que ficarão à mercê do tráfico, da circulação da droga, do consumo, e a juventude iludida em relação a isso". Ele apela aos congressistas: "é hora de pedirem ao Supremo que não aprove essa mudança".

Maconha medicinal

Terra critica também a "maconha medicinal" como termo indiscriminado. "Empresas multinacionais empenhadas em fazer o lobby pela liberação da maconha publicam em jornais do centro do País matérias que falam maravilhas sobre a droga. Essas reportagens, matérias pagas, prometem resultados milagrosos, fakes, sem comprovação científica. Em matéria paga na grande imprensa já afirmaram que maconha curava mais de 30 doenças, e que curava até câncer."

Terra adverte

"As empresas não estão preocupadas com a saúde, nem quantos ficarão doentes e viciados. Se preocupam em ganhar dinheiro", critica Osmar Terra.