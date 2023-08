A demora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em definir o espaço que o Centrão vai ter no governo pode atrasar a votação da regra fiscal no Parlamento. Depois do retorno do projeto do Senado, com os ajustes, o arcabouço fiscal, que seria a prioridade das prioridades, começa a ter uma tramitação mais lenta, uma espécie de "operação tartaruga".

Menos velocidade

Ninguém assume que o novo atraso na definição do espaço que o Progressistas e o Republicanos terão na Esplanada dos Ministérios pode estar ocasionando a diminuição da velocidade da proposta no trâmite para votação da regra fiscal, mas dizem alguns analistas políticos, ela está acontecendo.

Tem os nomes, só faltam os ministérios

Os partidos integrantes do Centrão já definiram os nomes dos parlamentares que devem assumir os ministérios. No Progressistas, o deputado André Fufuca (PP-MA) já tem seu nome colocado no topo da lista para assumir um posto de primeiro time junto ao governo Lula. Só falta o dono da bola, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, definir qual será o ministério com que vai agraciar o Centrão.

Decisão técnica e política

Na mesma linha de jogo duro, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA) anuncia que manterá o texto aprovado na Câmara, tirando novamente os ajustes feitos pelo Senado, entre eles: a manutenção do Fundo Constitucional do DF, a exclusão do novo teto de gastos dos repasses do Fundeb e da área de ciência tecnologia e inovação. No meio de uma decisão técnica e política, as lideranças procuram agregar as duas posições, enquanto Cajado radicaliza em favor de seu relatório.

Progressistas 'não apoiará governo'

O deputado federal Cláudio Cajado (foto) afirmou, em entrevista à GloboNews, que o Partido Progressistas não apoiará o governo do presidente Lula. "Penso que o partido Republicanos, de forma igual, pelo menos é o que os presidentes têm declarado. Por outro lado, membros da bancada do Progressistas na Câmara podem sim vir a apoiar Lula".

Pautas sem viés político

Cajado destacou que o presidente Arthur Lira (PP-AL) deixou claro que matérias como o regime fiscal, reforma tributária e a pauta econômica não terão nenhum tipo de viés político a ser discutido e votado na Câmara. O presidente Arthur Lira transferiu a discussão da matéria do regime fiscal para a próxima semana.

Efeitos positivos

Destaca o relator do arcabouço fiscal, Cláudio Cajado: "nós fizemos isso no primeiro semestre, e os efeitos positivos da medida que a Câmara votou estão sendo claramente observados: inflação caiu, a empregabilidade aumentou, a bolsa de valores atingiu mais de 120 mil pontos", além disso, acentuou o deputado baiano, "os juros futuros também vão cair. Vamos ter um protagonismo grande na votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) com orçamento da União".

Dificuldade em agregar interesses

Nesse jogo de xadrez político, caso o Progressistas, como membro do Centrão, não apoie o governo Lula, conforme revelou Cajado, haverá dificuldade de agregar os interesses do governo com os interesses dos parlamentares, uma vez que ocupando ministérios, o caminho passa a ser mais difícil de ser trilhado, fazendo de conta que haverá uma dependência política. Sem dúvida, o deputado Fufuca terá dificuldades para nadar em meio a um rio cheio de piranhas, com grande apetite.