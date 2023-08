Preservação do Fundo Constitucional

A semana que reabre o segundo semestre Legislativo no Congresso Nacional promete um momento raro de consenso parlamentar. Na pauta das votações da Câmara dos Deputados estará o projeto de lei que mantém o "Fundo Constitucional" para o Distrito Federal. Neste sentido, todos os deputados federais de Brasília, de todos os partidos, sejam eles lulistas ou bolsonaristas, têm opinião comum e votam favoravelmente à manutenção dos recursos para a capital da República.

Volta à Câmara

Antes do recesso, a Câmara dos Deputados havia derrubado esse repasse do governo para o Distrito Federal, que consta do texto da Lei Complementar 93/2023, que institui o arcabouço fiscal, isto é, o que entra e o que sai do teto de gastos. Na votação seguinte, o Senado repôs a prática que vem de anos, ou seja, o repasse continua. Com essa alteração, o projeto volta à apreciação da Câmara, que poderá vetar o aprovado no Senado e, assim, fazer valer a sua proposta original. Se assim for, caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a decisão final.

Voto a favor

Favorável ao projeto, a deputada brasiliense Érika Kokay (PT) lembrou que o DF é sede dos Três Poderes, da administração federal, do corpo diplomático, entre outras entidades. "É equivocado achar que Brasília é cidade-dormitório dos integrantes da República. Brasília é a capital do Brasil e deve ser tratada como tal."

Atribuição do DF

A também deputada brasiliense Bia Kicis (PL) vota favorável à manutenção do Fundo Constitucional. "O DF é a capital da República. A segurança de todas as pessoas, de todos os estados, inclusive autoridades nacionais e estrangeiras, é atribuição do DF."

Palavra de especialista

Já o cientista político André Pereira César, bacharel em Sociologia e Política pela Unicamp, com especialização em Controle Orçamentário, destaca que é preciso sincronia entre a Câmara e o governo federal. "É uma negociação econômica, mas também política. A matéria é complexa, o Distrito Federal não é estado, é um ente federativo que depende do governo, da União", afirmou.

Contando os votos

Até agora, cinco partidos fecharam questão ou proferiram orientação aos deputados para votarem favoravelmente ao fundo. São eles: PL, PSD, PSDB, PT e Republicanos. No total, essas bancadas garantem 262 dos 513 deputados votantes. Se essa previsão se confirmar, o Fundo Constitucional do DF estará garantido, mesmo com a campanha contrária do relator do arcabouço fiscal, Claudio Cajado (PP-BA).

Pautas polêmicas no Supremo

Com pautas polêmicas sobre drogas e legítima defesa da honra, entre outros temas, o Supremo Tribunal Federal também está retomando seus trabalhos esta semana.