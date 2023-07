Fôlego de Lula fará de agosto um mês cheio na retomada dos trabalhos legislativos

Não será a cirurgia para implantar uma prótese de quadril que reduzirá o ritmo alucinante de trabalho e viagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com fôlego impressionante para reuniões, acordos, discursos, compensações políticas e, sobretudo, paciência, Lula surpreende e "atropela" os seus principais assessores, desafia as orientações da equipe médica e exercita o que sempre fez - porque gosta principalmente -, conversar com parlamentares e desenvolver o diálogo internacional, recolocando o Brasil na indispensável geografia da diplomacia.

Que venha a cirurgia

Entre janeiro e julho, o presidente visitou 14 países, entre eles os Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Reino Unido, Japão, Espanha, Itália, França, Argentina, além de outros dois, Portugal e Egito, antes da posse. Agora, ao anunciar a cirurgia, Lula antecipa que no dia seguinte já entrará na fisioterapia intensiva e, em poucos dias, estará de volta à normalidade de sua rotina. O homem está muito bem disposto.

Reforma ministerial

Assim, o mês de agosto "promete". Preparem-se... a reforma ministerial, também, está subindo a rampa do Palácio do Planalto. É preciso. Não que haja insatisfação com a equipe, mas Lula busca resultados em plenário. E isso só ocorrerá com a distribuição de cargos e mais cargos; todos sabem. Ele repete governos passados, exercitando o princípio de São Francisco de Assis, "é dando que se recebe" ou "toma lá, dá cá".

O gato subiu no telhado...

Por tudo isso, cargos aos parlamentares são prioridades. Por exemplo: a ministra titular da pasta do Esporte, Ana Moser (foto), sem partido, é da cota pessoal do presidente, ou seja, "inegociável". Mas, gente poderosa do alto clero lembrou que Ana Moser não tem voto, isso é, não tem base parlamentar de apoio ao governo. Ou seja, a ministra - das boas, até aqui - não contribui com nenhum voto para ajudar o governo a aprovar os seus projetos no Congresso Nacional. E isso é um desperdício que Lula não pode se dar ao luxo de ignorar. Fala-se em "cargo de compensação" para Ana Moser, pois Lula tem forte apoio na comunidade esportiva, os atletas em especial. A conferir.

Medindo forças

Além disso, em 2024 haverá eleições municipais. Para Lula, em particular - e para o PT, em especial - será o momento de avaliação do governo. Por sua vez, Jair Bolsonaro (PL) tentará demonstrar ao Brasil e ao mundo que ainda tem liderança, apesar de inelegível - conforme julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Lula também tem o desafio de fortalecer o nome do partido para que faça vingar o seu candidato na eleição presidencial de 2026.

Inovando na negociação

Nessa rotina de muita conversa, o presidente Lula quer afastar o presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), das negociações, para conversar diretamente com o partido que vier a ser contemplado. Seria a novidade, comparativamente ao governo passado, deixando o Centrão de lado. Conseguirá? A próxima votação em plenário vai mostrar o resultado. Para quem curte surpresas políticas, será preciso aguardar. Enquanto isso, haja emoções!