Saiba quais as prioridades no Congresso, na opinião do deputado gaúcho Afonso Motta

Após um breve recesso, o Congresso Nacional retoma as atividades com foco nos projetos fundamentais para o governo e para o País, como o arcabouço fiscal, a reforma tributária, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), entre outras prioridades. O deputado federal faúcho Afonso Motta (PDT), fez ao Repórter Brasília, um balanço das pendências no Parlamento.

Prioridade das prioridades

Na avaliação de Afonso Motta (foto), o regime fiscal sustentável, o arcabouço, será "a prioridade das prioridades; e não terá maiores empecilhos na votação. A matéria, chegando do Senado, vamos decidir o que que fazer e, provavelmente, vai ter um entendimento".

Tributação nas apostas

Para o parlamentar, o segundo ponto será organizar as normas para a tributação nas apostas. "É uma matéria que vem rápido e será aprovada com facilidade."

Jogos de azar

Questionado sobre a liberação dos jogos de azar, Afonso Motta pontuou que "esse debate tem que ser renovado. Está preso numa discussão interna, com a bancada da bíblia. São as religiões, as igrejas, que não querem assimilar uma coisa que é óbvia".

Benefício das igrejas

O parlamentar argumenta dizendo: "se a gente achar uma forma, mais uma, porque as igrejas, as religiões, já estão tendo muitos benefícios, se for encontrada uma forma do que vai ser feito com esse recurso que também contemple as religiões e as igrejas, é possível aprovar".

Reforma tributária

"No que diz respeito à reforma tributária, acho que não vai acontecer nada", prevê Afonso Motta, acrescentando "todo debate que foi realizado até agora na Câmara, um debate vitorioso com um 'baita' resultado, vai recém iniciar no Senado. A expectativa, indo tudo bem, lá para outubro a gente teria um texto". Ele avalia que a votação acontecerá até o final deste ano. Já a reforma administrativa, na visão de Afonso Motta, "está longe, tem muita coisa na frente".

Aprovação da LDO

Além das propostas citadas, Afonso Motta classifica como prioridade a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). O deputado lembra que houve um pedido do governo para um recesso branco, para realizar essa apreciação em agosto. "Vai ter um debate que é crucial, e também é prioridade a aprovação da LDO".