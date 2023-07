Jogos, dinheiro e resistência à regulamentação das loterias esportivas

A regulamentação das loterias esportivas, que o governo encaminhou ao Congresso Nacional, enquadra um segmento da economia que atuou sem qualquer fiscalização ou recolhimento de impostos durante cinco anos no Brasil. Porém, essas medidas estão entre as mais de 10 ações que o governo petista executa para elevar a arrecadação da União e, assim, executar os projetos sociais, principalmente. No conjunto, tais ações poderão alcançar cerca de R$ 200 bilhões em receitas adicionais, além de R$ 61 bilhões em receitas extraordinárias apenas neste ano.

Medidas constantes

Em maio, por exemplo, foi estabelecida a taxação de rendimentos de aplicações no exterior, para compensar o aumento da faixa de isenção do Imposto de Renda. Ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo (foto), homem de confiança do ministro Fernando Haddad (PT) e atual diretor de Política Monetária do Banco Central, tem dito que medidas para arrecadar mais "serão constantes". Nesse contexto, outra área que será atacada é a das renúncias tributárias, que correspondem a R$ 600 bilhões a menos no Orçamento da União apenas neste ano de 2023. A meta do governo é cortar um quarto desses benefícios, em torno de R$ 150 bilhões.

Enquanto isso...

Outro segmento de arrecadação que está na mira do Palácio do Planalto é o que engloba os jogos de azar - os cassinos, entre eles - cujas apostas e pagamentos de impostos têm previsões financeiras astronômicas. Nesse caso, será preciso o governo conversar e convencer os "russos", pois parlamentares do Congresso Nacional dividem-se sobre o tema, principalmente a bancada religiosa - evangélicos à frente -, que é contrária à exploração de jogos no Brasil.

Gol contra

Tramita no Senado o Projeto de Lei 442/1991, ainda sem relatoria, que legaliza a operação de jogos de azar no Brasil, incluindo cassinos, bingos, jogo do bicho e jogos online, já aprovado na Câmara dos Deputados. Porém, parlamentares já se manifestaram contra a iniciativa, alegando que tal aprovação levará a "prejuízos sociais" na comunidade brasileira. A fiscalização desse setor é muito difícil. Além disso, o vício em jogos e apostas integra o Código Internacional de Doenças, já adiantou o senador Carlos Viana (MDB-MG) através das redes sociais.

Distúrbios psíquicos

Ex-parlamentar e líder de comunidade evangélica de expressiva atuação em Brasília, o pastor Peniel Pacheco assim resume o assunto: "Não basta pensar no quanto o governo vai arrecadar, é preciso colocar na balança o impacto que isso trará para a saúde da população com o agravamento dos desajustes familiares e das crises emocionais como a depressão, a ansiedade, além de vários distúrbios psíquicos como sentimento de culpa, tristeza, raiva, vergonha e humilhação".

Frente parlamentar

Em abril, o Senado Federal formalizou a instalação da Frente Parlamentar por um Brasil sem Jogos de Azar, que visa desestimular essa atividade e combater suas consequências nefastas para a sociedade. "Quem não conhece alguém que teve sua vida afetada, que perdeu tudo que tinha por causa do vício em jogo? Isso é uma afronta à família brasileira, é uma afronta aos valores e princípios do nosso povo", declarou o senador cearense Eduardo Girão, do Partido Novo.