Governo federal regula loteria de apostas

Ao findar o sétimo mês de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT, foto) editou a Medida Provisória (MP) 1182/2023, que trata da exploração da loteria de apostas no Brasil, conhecida como "mercado de bets". A medida regula uma atividade que era exercida por empresas sediadas no exterior, sem recolher qualquer tipo de imposto ou tributo ao País. A partir de agora, o governo terá nova fonte de fortalecimento de seu cofre, prevendo uma arrecadação anual em torno de R$ 6 bilhões. O dinheiro será aplicado em projetos sociais, de saúde, educação e esporte.

Meta conservadora

Conforme esta coluna informou, a meta de R$ 6 bilhões é tida como "conservadora" por fontes do governo. A expectativa é de que o valor seja bem maior, podendo até dobrar anualmente, com base no crescimento do setor no Brasil e no mundo. Há estudos que indicam que o setor movimenta até R$ 100 bilhões anuais. Pelas regras agora implantadas, o valor da outorga para uma empresa explorar a loteria está fixado em R$ 30 milhões, por cinco anos. E foi essa injeção de recursos em orçamentos do governo que despertou o interesse do Centrão em ocupar o Ministério do Esporte, por exemplo.

Segurança nas apostas

Além da MP, o governo enviaria ainda ontem ao Congresso Nacional um projeto de lei sobre a estrutura e dos processos administrativos para fiscalização desse mercado de apostas esportivas. Os textos visam a estabelecer regras claras para o mercado de apostas por quota fixa, criada pela Lei nº 13.756/2018, suprindo uma lacuna de regulamentação. "A meta é garantir mais confiança e segurança aos apostadores, graças à transparência das regras e à fiscalização", disse em nota o Ministério da Fazenda.

Receita total das apostas

Segundo a medida provisória, as empresas habilitadas destinarão ao governo 18% sobre o "Gross Gaming Revenue" (GGR) - isto é, a receita total das apostas -, subtraídos os prêmios pagos aos jogadores e os impostos incidentes às pessoas jurídicas. Sobre o prêmio recebido pelo apostador haverá tributação de 30% referente à Imposto de Renda, respeitada a isenção de R$ 2.112,00.