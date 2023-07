PSB é contra Centrão no governo

As reações contra o ingresso do Centrão no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começam a surgir com mais força. O presidente Nacional do PSB, Carlos Siqueira, da base do governo e partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse, em entrevista ontem, que "quem coloca na oposição ou no governo, são os eleitores, e isso deveria ser respeitado". Ele ainda defendeu que o PSB deveria continuar com o espaço na Esplanada dos Ministérios em vez de nomes indicados pelo PP ou Republicanos.

Mudar onde está dando certo

Carlos Siqueira (foto) pontuou que não entende promover mudanças onde as coisas estão dando certo. "O vice-presidente Geraldo Alckmin, o Flávio Dino e o Márcio França estão indo muito bem. Então, não compreendo mudanças onde as coisas estão dando certo, e, portanto, o governo deveria fazer uma avaliação", disse.

Política não é matemática

Sobre possível perda de espaço do PSB no governo com as tratativas com o Centrão, Carlos Siqueira afirmou que "política não é matemática. Conta números, mas os números não são iguais ao da matemática. Política é política".

Mais espaço para apoiadores

Para Carlos Siqueira, "é necessário que Lula e aliados deem cada vez mais espaço para quadros que deram contribuição nas eleições de 2022". Por isso, afirma que o PSB não deveria perder nenhuma das pastas, assim como outros nomes que têm sido sondados para perderem ministérios, como o do Esporte.

Contribuição 'bem servida'

"Os quadros que estão lá estão dando uma contribuição efetiva, as sugestões que o PSB fez para o programa de governo, infelizmente, isso acabou", lamentou.

Discurso de clima eleitoral

Em discurso de clima eleitoral, no evento de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos no ABC Paulista, no domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu a tolerância política e disse que o País tem que voltar a ser civilizado. Lula voltou a manter sua postura política severa criticando o casal investigado por hostilizar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em Roma. Batendo forte em Jair Bolsonaro (PL), Lula acrescentou: "derrotamos o Bolsonaro, mas os bolsonaristas estão na rua ainda". Ele se referiu aos bolsonaristas como malucos. "Os malucos estão na rua ofendendo pessoas", discursou no domingo.

Falta de bom senso

Em resposta à manifestação do presidente Lula, o deputado federal gaúcho, Bibo Nunes (PL) afirmou que "foi mais uma demonstração da falta de bom senso, do destempero, do 'descondenado', Lula. Ele não tem a menor condição de ser presidente da República", disparou o parlamentar bolsonarista.

Pessoas têm que se respeitar

Lula continuou em sua manifestação: "as pessoas não têm que se gostar, tem que se respeitar. Isto é democracia. Quando você entrar num restaurante e lá estiver uma pessoa que não gosta de você, ótimo, ela não é obrigada a gostar, mas também não é obrigada a te xingar, ofender; como aconteceu esses dias com Alexandre de Moraes". O empresário paulista Roberto Mantovani nega a agressão e diz que o tumulto não teve motivação política.