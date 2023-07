Reforma tributária começa a ser debatida no Senado em agosto

A principal matéria discutida pelo Congresso Nacional este ano, a reforma tributária, já aprovada na Câmara dos Deputados antes do recesso parlamentar, começa a ser analisada no Senado, a partir de agosto, com a expectativa do Palácio do Planalto e também com o sinal verde do PT, para receber o apoio dos blocos que formam o Centrão, evitando, assim, "solavancos" nas votações, como já disse a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. De qualquer maneira, quem vai definir as regras do jogo e o espaço "dentro das quatro linhas" será o presidente Lula. Ele é o dono da bola.

Seguem as negociações

As negociações ainda continuarão na retomada dos trabalhos, após o recesso parlamentar do Congresso Nacional. São dois ministérios que estão sendo reivindicados pelos Progressistas (PP) e Republicanos (REP). A queda de braço, principalmente, com o PT será definir quais os ministérios que poderão passar para o bloco do poderoso Centrão. Todos de olho no Desenvolvimento e Assistência Social (leia-se Programa Bolsa Família), comandado pelo ex-governador do Piauí Wellington Dias (foto). Os holofotes também estão voltados para a Caixa Econômica Federal.

Não é uma questão partidária

A questão tributária, avaliam alguns deputados, não é uma questão partidária, mas uma necessidade para mudar a atual realidade de impostos, que é desproporcional e coloca o Brasil como o maior cobrador de imposto do mundo. É bom lembrar que, depois do Senado, o texto deve passar por nova "copydescagem" na Câmara do Deputados. Convém salientar que o cronômetro está rodando.

Reconstrução do País

Para o deputado federal gaúcho Bon Gass (PT), a aprovação da reforma tributária na Câmara é mais uma etapa do processo de reconstrução do País. O parlamentar afirma que o governo Lula tem trabalhado para que o Brasil volte a ser reconhecido e respeitado na geopolítica mundial e elogia as ações do governo federal na retomada de programas sociais que, segundo o deputado, "impulsionam o comércio e a geração de empregos e dão dignidade às pessoas".

40 anos de lamento

O deputado federal gaúcho Heitor Schuch (PSB) também concorda que o debate não pode ser reduzido a questões ideológicas de direita ou de esquerda, mas deve ser visto como um tema que interessa ao Brasil e a todos os brasileiros. Schuch observa que, há pelo menos 40 anos, ouve lamentos e críticas sobre o sistema tributário nacional. Na avaliação de Heitor Schuch, com o novo sistema de cobrança de impostos, será mais simples e mais transparente.

Conselho Federativo

A criação do Conselho Federativo e do Fundo de Desenvolvimento Regional, na reforma tributária, preocupa o deputado federal gaúcho Marcel van Hattem (Novo). Segundo ele, também é preciso contemplar as regiões pobres dos estados do Sul e do Sudeste. O congressista considera que "uma reforma verdadeira é a que reduz a carga tributária e simplifica a máquina pública".

Enriquecer o governo

O deputado federal gaúcho Marcelo Moraes (PL), critica a reforma tributária em discussão no Congresso Nacional. Na visão do parlamentar, "o texto do governo Lula visa empobrecer o povo e enriquecer o governo". Para Marcelo Moraes, o texto "é um passo para a 'venezuelização' do Brasil e deixa estados e municípios à míngua e reféns do governo federal".