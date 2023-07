Centrão no governo

O PT está convencido que não há governo no Brasil sem o Centrão. Depois de muitos sustos, nas votações no Congresso Nacional, o PT resolveu aceitar composição com os partidos que formam o bloco, para que façam parte do governo, uma ideia que vinha sendo amadurecida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, absorvida, agora, pelos líderes petistas. A presidente Gleisi Hoffmann, uma das pessoas mais próximas de Lula, encara isso como um momento natural da política e acredita que poderá evitar novos "solavancos" nas votações de interesse do Palácio do Planalto no Parlamento.

'Não há governo sem o Centrão'

O deputado Jilmar Tatto (PT-SP, foto), da direção nacional do Partido dos Trabalhadores e secretário de comunicação do PT, admitiu nesta quinta-feira que o PT está convencido que não há governo no Brasil sem o Centrão. O parlamentar afirmou que o partido amadureceu muito com os dois mandatos anteriores de Lula, e um e meio com Dilma Rousseff. "Nós aprendemos que, para governar, precisa do Parlamento."

Acordos para maioria no Congresso

O congressista explica que "esse governo Lula, é um governo de coalizão, é um governo que necessita aprovar projetos no Congresso Nacional e precisa ter maioria para isso". E pondera: "É verdade que Lula ganhou as eleições, mas muito apertado, e no Parlamento, a esquerda e os progressistas perdemos. Temos em torno de 130 parlamentares, no máximo, 150 deputados e deputadas. É muito pouco para se ter maioria, num universo de 513 deputados".

Abrir espaços para governar

Na visão "amadurecida" do dirigente petista, "é preciso abrir espaços para poder governar, para garantir a democracia neste país e também garantir que os programas pelos quais o presidente Lula foi eleito sejam implementados", sustenta Jilmar Tatto. "Por isso que é fundamental, para o governo, para Lula, que o Centrão faça parte do governo. É um governo de centro-esquerda".

Visões diferentes

Jilmar Tatto considera que, no governo, tem visões diferentes. Para ele, é um governo que tem a obrigação de unificar este país, e fazer com que o Brasil tenha uma melhora de imagem, inclusive, no exterior. "Isso o presidente Lula está fazendo. Colocou de pé todos os programas que ele tinha na época que ele governou. Agora que Lula está voltando do exterior, o Brasil está sendo reconhecido lá fora, voltou a ter protagonismo, inclusive, com os outros países, e também na economia".

Partidos querem integrar governo

Na avaliação do dirigente petista, "o mês de agosto, senão de forma conclusiva, mas tem que iniciar esse processo. O que sinto, na Câmara, é que há uma expectativa, por parte do PP, do União Brasil e até mesmo dos Republicanos, no sentido de fazerem parte do governo a partir de agosto, mas o tempo é do presidente.