Imposto mais transparente

O secretário extraordinário da reforma Ttibutária, Bernard Appy, com a experiência de algumas décadas tratando do assunto, disse ontem que o objetivo do texto é manter a carga tributária atual, só que de forma mais transparente.

Alíquota sobre IVA

Sem dar números e nem avançar nas respostas, Bernard Appy (foto) comentou a polêmica da possível alíquota de 28,4% no Imposto sobre Valor Agregado (IVA), conforme estudo do Ipea. Admitiu que esse número deve ser menor, comentando que há fatores que levam a alíquota para cima ou para baixo. Disse que, caso novas exceções apareçam no Senado, a alíquota pode ficar maior.

Refletores na reforma

Com os refletores do mundo econômico voltadas para ela, o resultado do tipo de reforma tributária que o Brasil aguarda dependerá das exceções que serão introduzidas no novo desenho geral que está sendo construído pelo Congresso, na retomada dos trabalhos, após o recesso.

Os perigos dos 'jabutis'

"Considerando essas exceções, esses 'jabutis' que ainda podem aparecer na tramitação no Senado, há riscos de que, com eles, a gente não consiga manter essa neutralidade", afirmou Appy. Em termos de carga tributária, em relação ao que temos hoje, seria possível de alguma maneira, na etapa seguinte, com a regulamentação da reforma, corrigir eventuais distorções.

Reação da sociedade

Sobre a emenda aglutinativa, um novo imposto nos estados deverá ser avaliado com profundidade pelo Senado. O tema, considerou Appy, gerou impacto na sociedade.

Pedidos de impeachment

A mudança na lei que define os responsáveis por julgar pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal é defendida pelo deputado Professor Paulo Fernando (Republicanos-DF).

Decisão do plenário

No entendimento do Professor Paulo Fernando, "é inadmissível que o presidente do Senado tenha o poder de decidir monocraticamente sobre o assunto". A proposta do deputado é permitir que, uma vez negado o pedido, caiba ao plenário do Senado deliberar acerca da matéria.

Viagens de Lula

Parlamentares da oposição têm criticado as viagens internacionais do presidente da República. O deputado Rogério Correia (PT-MG) afirma, em defesa de Lula, que a política de relações exteriores do atual governo atrai investimentos para o Brasil. Segundo o parlamentar governista, já foram arrecadados mais de R$ 111 bilhões para a área ambiental e obras de infraestrutura.

Síndrome de Tourette

Projeto que classifica a Síndrome de Tourette como deficiência, de autoria do deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT), já foi aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e conta com um requerimento de urgência assinado por quase 300 parlamentares. O pedetista está cobrando celeridade na tramitação. A condição neurológica é caracterizada pela presença de tiques, ou seja, movimentações motoras involuntárias.