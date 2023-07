Segurança pública na Fronteira

Deputados querem mais recursos e a participação efetiva das Forças Armadas na segurança das fronteiras. Com mais de 16 mil quilômetros de fronteiras brasileiras, parlamentares querem que o governo faça mais investimentos para melhorias na política nacional de enfrentamento aos crimes "transfronteiriços". Em audiência pública na Comissão de Segurança da Câmara, deputados de diversos estados debateram exaustivamente o assunto e cobram uma postura mais firme do governo.

Guardiões da Fronteira

O deputado Coronel Ulysses (União Brasil-AC), que pediu o debate, explicou que já existe um Programa de Proteção Integrada de Fronteiras, instituído em 2016, e um Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, o Vigia, lançado pelo Ministério da Justiça em 2019, atualmente conhecido como Guardiões da Fronteira.

Tráfego de drogas e armas

Ele ressaltou a dificuldade de se garantir a segurança nos mais de 16 mil quilômetros de fronteiras brasileiras, pontuando que alguns problemas graves enfrentados hoje são tráfico de drogas e de armas.

Negligência do governo

O presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, deputado federal gaúcho Ubiratan Sanderson (PL, foto) salientou que é papel da União fazer a segurança das fronteiras. O parlamentar considera que "há negligência do governo federal e que seria necessário aumentar os efetivos nessas áreas". Lembra ainda que as Polícias Militares dos estados têm que assumir muitas vezes o papel que caberia à União.

Pouco controle

O deputado federal gaúcho Lucas Redecker (PSDB) entende que "é imperativo a segurança de fronteiras. O Brasil é um país, por exemplo, que não é produtor de drogas. Elas vêm de outros países. Nossa fronteira seca e também a fronteira com rios fazem com que tenhamos pouquíssimo controle em relação ao contrabando".

Diminuir o contrabando

Redecker entende que, com a utilização das Forças Armadas, estando todas envolvidas na segurança das fronteiras, em parceria com a Polícia Federal e com a Receita Federal, o País vai conseguir diminuir drasticamente o índice de contrabando.

Juntar as forças

"É um problema recorrente, que as autoridades sabem o tamanho que é, só que, até agora, os governos, quando falo de governos, Estados membros, que compõem essas fronteiras, não resolveram o problema", afirma o deputado federal gaúcho Carlos Gomes (REP). Para ele, "não é responsabilidade só do Brasil, também do Brasil porque é o maior país do bloco, mas de todos os países que compõem a fronteira. Temos que fazer a nossa parte de juntar todas as forças, e daí o Exército, de fato, tem um papel fundamental", acentuou Carlos Gomes.