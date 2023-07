Senador Paulo Paim alerta para assustadora realidade da fome

Um relatório publicado pela ONU, na semana passada, chama atenção pela gravidade da fome no Brasil, com mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias e 70,3 milhões em insegurança alimentar. O senador gaúcho Paulo Paim (PT) e o economista Ricardo Abramovay, professor da USP, fazem uma análise do problema que atinge toda a população.

Inaceitável pessoas passando fome

O senador Paulo Paim (foto) disse ao Repórter Brasília que "é inaceitável ainda ter pessoas passando fome, num país que é o maior produtor de alimentos do mundo". Na avaliação do senador do Rio Grande do Sul, devido a tudo isso que está sendo mostrado, o que "o que o governo está fazendo, é correto: aumentou o valor do salário-mínimo, com o reajuste real; mexeu também na política salarial para que a mulher ganhe o mesmo salário do homem, a mulher negra chega a ganhar 60% menos que o homem branco, isso vai melhorar a qualidade de vida dos mais pobres, e a fixação em definitivo de R$ 600 de benefício no Bolsa Família, mais R$ 150 por crianças, isso também vai dar uma alavancada".

Reforma tributária

No entendimento do senador, a reforma tributária, que tramita no Congresso Nacional, e o anúncio de que o tributo sobre a cesta básica vai ser zerado, "naturalmente, com isso, você está baixando o valor da comida, dá à alimentação um preço mais acessível".

Combate à fome

Na visão de Paulo Paim, "essa reforma tributária vai ajudar no combate à fome, com o estimulo à agricultura familiar, e todos os programas de incentivo, que são bilhões de reais". Outra proposta que está sendo bem aceita, destaca o senador do Rio Grande do Sul, "é criar institutos nas cidades mais pobres com o objetivo do ensino técnico, que é uma coisa de onde eu vim. No mínimo uma escola técnica, em cada município", defende o parlamentar gaúcho.

Professor analisa fome no Brasil

Para explicar o que significam esses números que que vêm chamando atenção do mundo todo e alarmando os brasileiros, o economista Ricardo Abramovay, falou das possibilidades que o Brasil tem para enfrentar esse problema da fome.

Empenho em negar a realidade

O professor Abramovay destaca que "é preciso lembrar que, no governo anterior, houve um imenso empenho para negar essa realidade, inclusive engajando profissionais do próprio Insitituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), afirmando que não tem fome no Brasil. E as pessoas pouco reagem a esses dados, querendo mostrar que, no Brasil, quem tem fome vai trabalhar e arruma pelo menos um prato de comida. Só que não funciona assim".

Políticas sociais desmanteladas

O que aconteceu durante o governo anterior "é que todas as políticas sociais foram desmanteladas. Tem um dado muito emblemático de algumas escolas no Brasil sobre a merenda escolar, que correspondia a 35 centavos por criança". E complementa o professor Abramovay: "não estavam nem aí para a história dessas pessoas passarem fome. Numa sociedade democrática, sejam quais forem as razões, fome é inadmissível. Você tem que mobilizar e, agora, está sendo feito isso, está sendo recomposto o Cadastro Único".