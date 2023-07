O apetite exigente do Centrão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT, foto) completa sete meses de governo abrindo espaço para atender os partidos aliados, cada vez mais exigentes. Isso sem falar na voracidade que nunca acaba do Centrão, que não é partido político, mas uma junção de poder e votos, um bloco que exige cada vez mais espaço no comando da Esplanada dos Ministérios. Tudo indica que, apesar da pressão em meio às votações ainda inacabadas de projetos importantes como, entre outros, o arcabouço fiscal e a reforma tributária, o atendimento do Centrão ficará para depois do recesso, em agosto.

Abandonando o barco

Ao mesmo tempo, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL), decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) há menos de um mês, já vem produzindo consequências capazes de reequilibrar o cenário político nacional. Parlamentares importantes do Centrão, que deram apoio decisivo para a construção da base que sustentou o governo Bolsonaro no Congresso, começaram a abandonar o barco. A derrota fragorosa do bolsonarismo, na votação da reforma tributária, na Câmara, foi um recado forte para os congressistas, agora, nem tão fiéis.

Apoiadores ou antagonistas

Em meio a esse imbróglio de apoiadores ou antagonistas, analistas políticos voltam a repetir que "o Centrão é sinônimo de governismo: não é bom nem ruim, mas é aquilo que o presidente da República quiser que seja". A maioria dos integrantes do grupo almeja emendas para levar recursos para suas regiões e divisão de poder com o Executivo por meio de cargos e liberação de verbas.

PT não deixa por menos

Do outro lado está o PT que também tem um bom apetite e é o partido do presidente Lula. O PT deixou claro, por exemplo, que no caso do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), o Bolsa Família é a bandeira do partido, e não vai abrir mão de um programa assim porque o Centrão decidiu querer essa pasta. O ministério, que abriga a principal vitrine da gestão petista, dispõe de um orçamento de R$ 273 milhões. Além disso, tem a proteção de Janja, e Lula reafirmou na sexta-feira que no Desenvolvimento Social e na Saúde ninguém mexe.

Ministério do Esporte

O que analistas políticos têm especulado, nesta véspera de recesso parlamentar, é que Ana Moser deixa o Ministério do Esporte, que passará para o comando de Silvio Costa, do Republicanos.

De olho nas empresas

Assim, neste primeiro momento, Lula diminui a "fome ministerial" do Centrão, entregando o Turismo e o Esporte. Ocorre que a sobremesa exigida poderá sair muito cara para o Palácio do Planalto. Querem também as empresas ligadas aos dois ministérios, que são, de certa forma, onde circulam os investimentos.