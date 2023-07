Ministro Haddad defende texto mais leve na reforma tributária

O ministro Fernando Haddad (PT) defende que o Senado faça ajustes na reforma tributária para deixar o texto mais "redondo'". Na opinião do ministro da Fazenda, o texto precisa ser aparado, mais leve e com menos exceções. Haddad foi questionado sobre a abertura de brecha na reforma tributária para a criação de novos impostos e falou que esse ponto e outros foram menos debatidos. E, por isso, quer que o Senado vote com consenso e sem polêmicas.

Aumentos e diminuições de impostos

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos (PDT, foto), que é membro da Mesa Diretora da Câmara, participou de toda a negociação da reforma tributária. O parlamentar disse ao Repórter Brasília que o texto aprovado pela casa, tem aumentos e diminuições de impostos. Citou o acréscimo de imposto sobre a bebida, sobre cigarro, além de aumentar os impostos sobre grandes heranças, criar impostos, como o IPVA de aviões helicópteros, barcos, jet-ski e iates, que o deputado classifica como "justo, porque, enquanto um jovem, como motoboy, paga imposto de uma 'motinha' para sobreviver, arriscando a vida, o dono do iate, não paga nada. São os impostos que aumentam".

Cesta básica taxa zero

Pompeo de Mattos explica que uma série de outros avanços também foram previstos no texto da reforma tributária. Por exemplo, na educação, na saúde e nos remédios o imposto será pela metade. Sobre o agro, também terá uma redução pela metade. Segundo o deputado, "tem uma série de coisas para diminuir, a cesta básica, zero, em todos os estados".

Vinho como alimento

Pompeo de Mattos destaca a situação do vinho, que no seu entendimento, é uma exceção. "O vinho tem que ser considerado alimento e não bebida". Com a reforma, "isso, muda a configuração. Então, não tem que diminuir e nem aumentar o imposto do vinho. Tem que reclassificar pois reclassificando, o vinho passa a ser alimento e, como tal, não precisa ser da cesta básica, mas fica como alimento e não como bebida", pontuou Pompeo.

Alíquota acessível

Na opinião do congressista, com a reclassificação, "o vinho terá outra alíquota, estará em outro patamar, será de uma outra prateleira, muda de prateleira, aí vai se tornar mais acessível para o cidadão".

Competição injusta

"Nós temos uma competição muito injusta com os vinhos, mesmo do Chile, seguido da Argentina e até do Uruguai. Nós estamos perdendo para três países, inclusive dois do Mercosul (Uruguai e Argentina)", acentua Pompeo de Mattos que, como membro do Parlasul, dá esse testemunho.